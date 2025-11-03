Viento del sur y temperaturas que superarán los 20 grados, este martes en Euskadi

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en el País Vasco, una jornada en la que el viento del sur volverá a cobrar protagonismo, arreciará y soplará con fuerza, sobre todo en zonas expuestas del este.

Como consecuencia, las primeras horas del día serán bastante templadas, principalmente cerca de la costa, y las temperaturas máximas volverán a ser altas para la época del año, con valores por encima de los 20 grados en la vertiente cantábrica. En el cielo aparecerán nubes medias y altas.