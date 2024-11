Vitoria-Gasteiz cuenta con 15 plazas más de fin de semana en los servicios de atención diurna para mayores vulnerables

Están dirigidas a mayores de 60 años y personas con grado 1 de dependencia

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha ampliado en 15 plazas la oferta de fin de semana en los servicios de atención diurna para personas vulnerables mayores de 60 años y personas con grado 1 de dependencia 15 nuevas plazas, que también pueden utilizarse como plazas de respiro para familias cuidadoras.

En concreto, ha aumentado 10 plazas en el servicio de Blas de Otero y otras 5 en Beato Tomás de Zumárraga. Para poder optar a las plazas, los usuarios tienen que estar en situación laboralmente inactiva y durante la semana tener cubiertas sus necesidades de atención y socialización. Se requiere que estén en situación de riesgo o dependencia reconocida grado 1 hasta 39 puntos, aunque también podrán hacer uso del servicio personas sin dependencia reconocida, pero que estén en situación de vulnerabilidad.

Las personas pueden acudir los sábados, domingos o el fin de semana completo, según su preferencia y necesidad, y pueden acceder a todas las prestaciones que ofrecen los servicios de atención diurna, desde manutención, baño semanal a programa de actividades, entre otras.

Estas plazas están pensadas como servicio de proximidad y dirigidas preferentemente a personas que viven cerca el centro y pueden ir andando. No obstante, el Consistorio ha informado que se puede solicitar el servicio de transporte adaptado, si la persona no puede acudir por sus propios medios. Las solicitudes deben tramitarse a través de los Servicios Sociales de Base.

SE BAJA LA EDAD A 60 AÑOS

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha señalado que "tienen cabida personas vulnerables que no tienen derecho subjetivo a los servicios por no cumplir el requisito de edad o dependencia". Por ello, como novedad, se baja la edad a 60 años, para "dar cobertura a las personas de entre 60 y 65 años que no cumplen requisito de edad para acceder a los servicios de atención diurna".

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con cinco Servicios de Atención Diurna. Además de los dos mencionados, hay otros tres ubicados en el CIAM San Prudencio, Santa María de Olárizu y plaza del Renacimiento.

Estos centros están abiertos durante el día y ofrecen atención integral de un modo individualizado a las necesidades personales, terapéuticas y socioculturales de personas mayores de 65 años en situación reconocida de riesgo de dependencia o de dependencia grado 1.

Royero ha destacado que "favorecen su permanencia en su entorno habitual, fomentando la relación e integración social, manteniendo el máximo grado de autonomía posible y proporcionando, además, respiro y apoyo a las familias cuidadoras".

El equipo multidisciplinar que los atiende cuenta con profesionales de diversas áreas, como atención social, enfermería, terapia ocupacional, animación sociocultural y limpieza.