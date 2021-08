Wes Anderson y Jane Campion competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas Wes Anderson y Jane Campion competirán en la sección 'Perlak' del 69 Festival Internacional de Cine de San Sebastián por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián con las películas 'The French Dispatch' y 'The Power of the Dog', respectivamente.

En un comunicado, los organizadores del certamen han dado cuenta de los dos nuevos títulos que se incorporan a la sección 'Perlak' de esta 69 edición, que se celebrará en la capital guipuzcoana del 17 al 25 de septiembre.

Se trata de 'The French Dispatch' ('La crónica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun'), la última película de Wes Anderson, presentada en Cannes, y 'The Power of the Dog', el regreso de la cineasta Jane Campion, que se estrenará próximamente en el Festival de Venecia. Ambos filmes competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián.

'The French Dispach' ('La crónica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun'), que narra una historia ambientada en la redacción de un periódico estadounidense, cuenta con un reparto coral entre quienes figuran Timothée Chalamet, Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand y Benicio del Toro, entre otros muchos.

Será la primera vez que Anderson forme parte de la sección Perlak, aunque sus filmes 'Rushmore' (Academia Rushmore, 2012) y 'Fantastic Mr. Fox' (Fantástico Sr. Fox, 2009) se incluyeron en las retrospectivas Very Funny Things. Nueva Comedia Americana y Animatopia. Los nuevos caminos del cine de animación, respectivamente.

La sección Perlak acogerá también 'The Power of the Dog', que competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia. La nueva película de Jane Campion, inspirada en la novela homónima de Thomas Savage, relata un enfrentamiento entre hermanos, encarnados por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons, que están acompañados en el reparto por Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee.

Entre otros galardones, la cineasta neozelandesa ha ganado el Premio Especial del Jurado en la Mostra con 'An Angel at my Table' ('Un ángel en mi mesa', 1990) y la Palma de Oro en Cannes con 'The Piano' ('El piano', 1993), que también obtuvo tres premios Oscar, incluido el de mejor guión original.

'Perlak' es una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España y que han sido aclamados por la crítica o premiados en otros festivales internacionales. Las películas a concurso optan al Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián, que incluye dos galardones para los distribuidores del filme en España: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).

En la 69 edición, los espectadores del Teatro Victoria Eugenia disfrutarán de las nuevas propuestas de Sean Baker, Emmanuel Carrère, Julia Ducournau, Gastón Duprat y Mariano Cohn, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Xavier Giannoli, Ryusuke Hamaguchi (por partida doble), Todd Haynes, Joachim Lafosse, François Ozon, Céline Sciamma, Paul Verhoeven y Wen Shipei.