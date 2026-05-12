La XXVI edición de Umore Azoka ofrecerá espectáculos de 17 compañías vascas e impulsará el uso del euskera

Archivo - Cartel de Umore Azoka de Leioa - AYUNTAMIENTO DE LEIOA - Archivo

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La XXVI edición de Umore Azoka, que se celebrará del 14 al 17 de mayo, reforzará su apuesta por la creación vasca y el euskera con la presencia de 17 compañías vascas e iniciativas orientadas a impulsar el uso de esta lengua tanto en los espectáculos como en los espacios profesionales de la feria.

Además, según ha informado el Ayuntamiento, esta edición volverá a transformar Leioa en "un gran escenario abierto y reforzará especialmente su apuesta por la accesibilidad, la orientación del público y la mejora de la experiencia ciudadana".

Habrá 27 espacios escénicos y dos recorridos itinerantes distribuidos por diferentes puntos del municipio, consolidando un modelo de festival que convierte las calles, plazas y espacios públicos en lugares de encuentro cultural accesibles para todas las personas.

Destacan propuestas como "Su Talka", de Deabru Beltzak, donde el fuego, la música y la potencia visual transformarán las calles de Leioa en una gran celebración escénica, y "Basandere", de Node, una revisión contemporánea del imaginario mitológico vasco que reinterpreta la figura femenina vinculada a la naturaleza.

Compañías como Haatik Dantza o Aukeran Dantza Konpainia volverán a situar la danza contemporánea vasca en el centro de la programación con propuestas que exploran el cuerpo, la identidad y las relaciones humanas desde lenguajes físicos y actuales.

También habrá espectáculos de fuerte componente visual y poético como "Hegan egiteko gogoa da", de Piszifactoria Ideien Laborategia, o "Harea", de Ixo Teatroa, junto a propuestas para todas las edades como "Kankarro" o "Haritik tiraka".

Por su parte, Hortzmuga Teatroa presentará "Alonso, el mensajero de lo imposible", mientras que La Glo Zirko Dantza celebrará sus 20 años de trayectoria con una pieza especial de danza vertical que reivindica el arte como espacio de resistencia y memoria colectiva. Asimismo, la Compañía Leire Mesa acercará una propuesta escénica que reflexiona sobre la necesidad de compartir los cuidados.

Umore Azoka volverá a ser punto de encuentro profesional para el sector de las artes de calle de Euskadi, acogiendo espacios específicos de intercambio y reflexión impulsados junto a Artekale y Sarea.

Entre las actividades programadas destaca el encuentro "Euskaraz sortzearen pozak (eta penak)", un espacio dirigido a compañías que crean en euskera para compartir experiencias, retos y oportunidades vinculadas a la creación escénica en esta lengua.

EL EUSKERA, PROTAGONISTA

Umore Azoka reforzará su apuesta por facilitar el uso del euskera tanto en la programación artística como en los espacios de relación profesional, incorporando sistemas de traducción en directo y materiales de apoyo lingüístico para compañías y participantes.

Para ello, se incluirá un pequeño diccionario con vocabulario y frases básicas en euskera dirigido a profesionales y compañías visitantes, buscando generar un entorno más cercano, participativo y abierto al intercambio cultural.

Además, en esta edición, dos compañías andaluzas participantes, "Alas Circo Teatro" y "Animasur Teatro", han solicitado traducir sus textos al euskera para poder representar sus propuestas también en esta lengua.

LEI(H)OA ONA

La programación incluye 'Le(h)ioa ona. Un pueblo en 3 tiempos', una propuesta de mediación artística desarrollada junto a jóvenes de Leioa y creada por La Chivata Teatro en colaboración con Umore Azoka dirigida a jóvenes de entre 15 y 26 años vinculados al municipio.

La pieza plantea un diálogo intergeneracional sobre la identidad, la memoria y el presente del municipio, invitando al público a reflexionar sobre Leioa a través de historias compartidas, encuentros y relatos colectivos. El espectáculo podrá verse en Baserri durante las jornadas de este viernes y sábado, de 21.30 a 22.30 horas.

Para facilitar los desplazamientos y hacer más cómoda la experiencia del público, la programación de este año tomará Kultur Leioa como punto de referencia principal. Así, cada espectáculo indicará claramente dónde se encuentra el espacio escénico y cuánto tiempo aproximado se necesita para llegar desde Kultur Leioa, permitiendo al público planificar sus recorridos y diseñar su propia experiencia cultural durante toda la jornada.

Esta nueva herramienta de orientación se complementará con el mapa general del festival, que permitirá visualizar de manera sencilla todos los escenarios y recorridos itinerantes repartidos por Leioa.

Además, el festival continúa avanzando en su compromiso con la accesibilidad incorporando medidas específicas destinadas a garantizar la participación de todas las personas. Entre ellas, destacan las zonas señalizadas para personas con diversidad funcional en diferentes espacios escénicos y la disponibilidad de cascos adaptados para menores con sensibilidad auditiva en espectáculos familiares.

Asimismo, Umore Azoka ha trabajado también la accesibilidad visual, aplicando criterios adaptados en cartelería y soportes gráficos siguiendo las recomendaciones de la ONCE para personas con baja visión.

UNA FERIA QUE SE EXTIENDE POR TODO LEIOA

Además de las propuestas fijas, los recorridos itinerantes volverán a llenar las calles de movimiento y participación ciudadana con espectáculos pensados para interactuar directamente con el público. Entre ellos están "Su Talka" de Deabru Beltzak, un espectáculo itinerante que recorrerá Sabino Arana hacia Boulevard combinando música, danza y pirotecnia.

Esta edición incorporará también propuestas participativas y de interacción directa con la ciudadanía como "The bike clickbox" de Fotograma Creació Visual, un fotomatón itinerante en formato triciclo que recorrerá el municipio este sábado y domingo ofreciendo fotografías impresas y recuerdos personalizados del festival.