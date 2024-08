Yagüe cree que puede peligrar el futuro económico y bienestar de Euskadi sin una fiscalidad que incentive el desarrollo

Dice que EH Bildu puede coincidir con "muchas" de sus medidas fiscales y pueden debatir "otras" pero no hay respuesta a su petición de reunión



BILBAO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, cree que se puede "llegar a poner en peligro" el futuro económico de Euskadi y su bienestar si no se avanza hacia una fiscalidad que incentive el desarrollo de la economía y la competitividad en línea con la propuesta planteada por la patronal vasca.

En una entrevista concedida a Europa Press, la máxima responsable de la patronal vasca ha explicado que han trasladado su propuesta fiscal a instituciones y diferentes partidos políticos y, en el caso de EH Bildu, todavía están a la espera de su respuesta a su petición de reunión, pero cree que la formación abertzale puede coincidir con "muchas" de sus medidas y podrían debatir sobre "otras".

La presidenta de Confebask ha afirmado, en relación al nuevo Gobierno vasco, que son optimistas porque, "al menos", es un Ejecutivo que "genera estabilidad para poder trabajar y colaborar juntos en el bien de Euskadi".

Tamara Yagüe ha subrayado que ya han presentado al Lehendakari, Imanol Pradales, con el que se reunieron el 24 de julio, su agenda económica y le trasladaron una serie de retos para los que le solicitaron y mostraron su colaboración de cara a "trabajar juntos".

Uno de los temas que plantearon a Pradales es la necesidad de una nueva mirada fiscal y, aunque no cree que Euskadi fiscalmente haya dejado de ser una comunidad interesante para trabajar e invertir, sí constatan que desde 2008 la presión fiscal ha crecido por encima de lo que lo ha hecho el PIB.

Yagüe ha indicado que, para mantener el actual bienestar social y el futuro, hay que aumentar la recaudación "en base a tener mayores inversiones, mayores empresas que quieren invertir y más trabajadores que quieren venir a trabajar a Euskadi".

"El momento es ahora, hay que invertir en fiscalidad y no se trata de recaudar menos sino de recaudar mejor, enfocado al crecimiento de la productividad, el crecimiento económico y, además, al desarrollo sostenible de Euskadi", ha precisado.

"PONER EN PELIGRO"

De esta forma, según ha precisado, se podría "aumentar una recaudación y poder ampliar y mantener ese Estado de bienestar". "Hay muchas cosas que están relacionadas. Entonces sí, se puede llegar a poner en peligro el futuro económico de Euskadi y el futuro de este bienestar social, que no se ve mañana, se ve siempre a medio y largo plazo", ha remarcado.

La máximo representante de Confebask ha insistido en que es el momento de utilizar el Concierto y las capacidades que ofrece "para trabajar e invertir en el desarrollo económico del país y la competitividad".

Ante el posicionamiento del vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que veía sorprendente que se pidiera una rebaja de impuestos a las empresas en un momento de beneficios récord, Tamara Yagüe ha señalado que este se refirió únicamente a su medida de reducir la tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades al 15% pero han presentado 15 iniciativas.

Además, ha insistido en que no están pidiendo "privilegios" respecto a otras comunidades o países con los que Euskadi compite. "Estamos pidiendo el mismo trato fiscal, estar en igualdad de condiciones competitivas", ha añadido.

Yagüe ha precisado que han presentado su política fiscal a todos los responsables institucionales de los tres territorios y también se han reunido con distintos partidos, a los que además han trasladado una justificación de cada una sus medidas.

Ante el papel que pueda tener EH Bildu de cara a esa reforma fiscal en territorios en los que PNV y PSE-EE no tiene mayoría absoluta como en Gipuzkoa o Álava, ha recordado las distintas medidas que han planteado, entre ellas, deducciones para impulsar el empleo de calidad o deflactar los tramos de renta en la cuantía real de la inflación. Por lo tanto, cree que habrá "muchas medidas" con las que la formación abertzale "estará de acuerdo" y en las demás estarán "dispuestos a debatirles".

"No sé si será un freno, de momento no nos han escuchado", ha señalado, en referencia a la solicitud de reunión que le trasladaron a EH Bildu hace unos meses y para la que, de momento, "no ha habido respuesta". "Nosotros hemos propuesto una reunión con ellos que no se ha llevado a cabo", ha indicado.

Ante los planteamientos fiscales de ELA como un tipo mínimo del 25% en Sociedades o duplicar la tarifa de Patrimonio, cree que no es "serio" y ha asegurado que lo que hizo fue coger la propuesta de Confebask y "multiplicarla por dos, simplemente para decir que estaban en la parte contraria".

"No dijeron nada del empleo de calidad, de la deflactación, de innovación o de las startups. Simplemente fueron a lo fácil y a lo que realmente iba a generar mayor distanciamiento con la propuesta de Confebask", ha agregado.

TALENTO

Por otra parte, ha aludido a la necesidad de atraer talento porque, según sus estimaciones, para 2030 van a ser necesarios 400.000 puestos de trabajo y eso no se va a poder solucionar solo con la población vasca, por lo que habrá que "trabajar en la atracción del talento de otros países, incluso de otras comunidades".

En su opinión, Euskadi tiene que ser "más atractiva que el resto para que estas personas vengan a trabajar aquí" y uno de esos elementos para atraer talento tiene que ver con la vivienda, con su precio y su escasez. "Si necesitamos atraer talento, necesitamos crear una solución a la vivienda", ha manifestado.

SALARIOS

Por otra parte, en relación a los salarios en Euskadi y, ante la iniciativa del acuerdo programático de PNV y PSE-EE de promover en la mesa de diálogo social que el acuerdo interprofesional recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica de Euskadi, ha remarcado que el Salario Mínimo Interprofesional no es algo en lo que tengan "potestad para poder marcarlo" y ha subrayado que el salario medio en Euskadi está por encima del medio del resto de comunidades.

"Creo que ese salario mínimo ya se contempla en determinados convenios y, en nuestro caso, ahora mismo estamos abiertos a escuchar pero lo que defendemos es la negociación colectiva", ha manifestado.

No obstante, ha asegurado que, según datos de Lanbide, los jóvenes con grados universitarios o de formación a los tres años están cobrando 1.750 euros netos y, si son carreras industriales, 1.900 euros.

"Estamos en máximos históricos. Yo creo que salarios dignos hay. Otra cosa es que haya una situación compleja con la vivienda y que haya que ayudar a todos esos jóvenes a conseguir esa vivienda, pero salarios dignos, por supuesto que hay", ha indicado.

Por otra parte, ha afirmado que Confebask va a "tender la mano" para colaborar en el nuevo plan industrial que va a impulsar el Gobierno vasco y que debería ser "muy ambicioso en los objetivos y suficiente en las necesidades de la empresa para pasar todas las transiciones".

CONFLICTIVIDAD

Ante la conflictividad laboral en Euskadi y la apuesta de ELA por no parar su estrategia de movilización, Tamara Yagüe ha advertido de que "con la confrontación no se llega a ningún sitio".

A su juicio, "la conflictividad va en contra del progreso de la sociedad y no es lo que esta demanda". "Ellos tienen esa forma de verlo. Nuestra forma es colaboración, mano tendida, es lo que se debe hacer para el progreso social", ha señalado.

También ha aludido al problema del elevado absentismo laboral en Euskadi que "tiene que tener una solución conjunta". En su opinión, el mayor problema está en la baja por enfermedad común y, entre otras cuestiones, ha señalado que "hay un problema en las pruebas médicas". "Hay que hacer un diagnóstico a 360 grados en el que todos seamos generosos y empáticos con el resto para establecer una hoja de ruta", ha dicho.