El catedrático Leandro Álvarez imparte este jueves en Cáceres la conferencia del ciclo 'Tiempo negro'

Archivo - El catedrático Leandro Álvarez imparte este jueves en Cáceres la conferencia el ciclo 'Tiempo negro' de la Diputación Provincial - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 12 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla Leandro Álvarez Rey será el encargado de impartir la siguiente conferencia del programa 'Tiempo negro', organizado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, y que en esta edición está centrado en las personas exiliadas por la guerra y el franquismo.

Su ponencia --que será este jueves 14 de mayo a las 19,00 horas en el edifico Pintores 10 de Cáceres-- se dividirá en dos partes: 'España, país de exilios y destierros' y 'El gran éxodo de 1939'. En la primera, Leandro Álvarez Rey analizará la historia contemporánea española marcada por los procesos de exilio y desplazamiento forzado, así como el vínculo que las personas exiliadas mantuvieron con España y su defensa de los valores democráticos de la Segunda República.

La segunda parte estará dedicada al éxodo republicano de 1939, cuando alrededor de medio millón de personas se vieron obligadas a abandonar el país tras el final de la Guerra Civil, en uno de los episodios más dramáticos del siglo XX español.

SOBRE EL PONENTE

Leandro Álvarez Rey es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla desde 2008, departamento en el que también ha desempeñado responsabilidades de gestión como secretario y director. Desarrolla su labor docente e investigadora en las Facultades de Geografía e Historia y de Comunicación de esta universidad.

Especializado en historia política española y andaluza del siglo XX, es autor de una extensa producción científica, con aproximadamente 40 libros y 150 artículos publicados en revistas especializadas y actas de congresos.

Asimismo, ha participado como asesor y evaluador en diferentes organismos y proyectos de investigación, y su trayectoria ha sido reconocida con diversos premios y distinciones, entre ellos el Premio Memoria Histórica de Andalucía, concedido por la Junta de Andalucía.

Entre sus trabajos más recientes destaca la coordinación de la obra colectiva 'La Segunda República Española, 90 años después. Balances y perspectivas', publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y elaborada con la participación de especialistas de referencia en este ámbito de estudio.