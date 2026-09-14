La Diputación de Cáceres destina 120.000 euros a apoyar proyectos de igualdad de las AMPAs de la provincia

Archivo - La Diputación de Cáceres destina 120.000 euros a proyectos de Igualdad de las AMPAS de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas a las asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPAs y AFAS) de la provincia, con una dotación de 120.000 euros, destinada a impulsar proyectos coeducativos y promover la igualdad de trato y oportunidades entre niñas y niños.

A través de esta convocatoria, la institución provincial reafirma su compromiso con la educación en igualdad y con el papel fundamental que desempeñan las familias en la construcción de comunidades educativas más justas, inclusivas y libres de estereotipos sexistas.

Una apuesta que adquiere especial importancia en el medio rural, donde "la participación de las familias y la colaboración con los centros educativos contribuyen a fortalecer la cohesión social y las oportunidades de la población", informa la institución provincial en nota de prensa.

Las ayudas contemplan una aportación máxima de 6.000 euros por entidad beneficiaria, pudiendo financiarse el 100% del proyecto presentado en función de la puntuación obtenida y hasta el agotamiento del crédito disponible.

La convocatoria está dirigida a federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de madres, padres o familias de alumnado de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos, ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres. En el caso de las federaciones, los proyectos deberán desarrollarse en centros educativos de estas poblaciones.

Las iniciativas podrán abordar distintos ámbitos relacionados con la coeducación y la promoción de la igualdad, entre ellos la prevención de la violencia machista, la educación en relaciones sanas e igualitarias, el fomento de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y los cuidados, así como la prevención del acoso sexista, el ciberacoso machista y la violencia digital vinculada a los estereotipos de género.

LA HUELLA DE LAS MUJERES

También podrán financiarse proyectos de lectura que visibilicen la huella de las mujeres en la historia, actuaciones para favorecer la ocupación igualitaria de los espacios escolares y propuestas que acerquen a las niñas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, contribuyendo a reducir la brecha de género en estos ámbitos.

La convocatoria contempla, además, iniciativas que impliquen a toda la comunidad territorial y social para visibilizar la participación de las mujeres en la vida social, política, económica, cultural, artística y científica, ofreciendo referentes femeninos a las nuevas generaciones.

Entre los criterios de valoración se tendrá especialmente en cuenta la coordinación de los proyectos con los centros educativos y sus planes de igualdad, así como la colaboración con otras entidades e instituciones del entorno.

También se valorará la vinculación a centros educativos rurales agrupados, centros de difícil desempeño o de atención educativa preferente, y el ámbito territorial en el que se desarrollen las actuaciones.

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el viernes 25 de septiembre través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres. Toda la información se puede consular en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del día 11 de septiembre de 2026.