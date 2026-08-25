Archivo - La Diputación de Cáceres destina 50.000 euros al apoyo de las farmacias rurales de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto una nueva línea de ayudas con un presupuesto total de 50.000 euros dirigidos a farmacias reconocidas como de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) que estén ubicadas en municipios o entidades locales menores de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El presupuesto total se distribuirá entre todas las oficinas de farmacia que soliciten la ayuda y que cumplan los requisitos. El objetivo es contribuir a su mantenimiento, garantizar el acceso a medicamentos y atención farmacéutica a la población rural y favorecer la permanencia de servicios básicos en zonas afectadas por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica.

Las entidades beneficiarias podrán destinar estas ayudas de carácter prepagable a gastos relacionados con costes de personal, cuota de autónomos del titular del establecimiento, servicios relacionados con la receta electrónica, alquiler del local, suministros, material fungible, reparaciones o el pago de determinadas tasas y tributos.

La solicitud deberá formalizarse a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial en un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

¿QUÉ ES UNA FARMACIA VEC?

Las oficina de farmacia de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) son aquellos establecimientos que, debido a su reducido volumen de facturación y a las especiales características de su ámbito de actuación, presentan dificultades para garantizar su sostenibilidad económica.

Concretamente , se considera VEC si su facturación por dispensación de recetas es inferior a 12.500 euros al mes o a 235.000 euros al año (Real Decreto 997/2022), por lo que reciben una compensación económica por parte del Estado --a través de un índice corrector de márgenes-- para evitar su cierre definitivo y participa en los programas de atención farmacéutica establecidos por la Administración sanitaria.

En el caso de la provincia de Cáceres, son 25 las oficinas de farmacia calificadas como VEC, todas ellas ubicadas en localidades de menos de 500 habitantes, según los datos trasladados por representantes del sector y recogidos en el informe 'Estadísticas de colegiados y farmacias comunitarias 2025" del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

Se trata, por tanto, de establecimientos que desarrollan su actividad en algunos de los municipios más pequeños de la provincia y que "desempeñan un papel fundamental para garantizar el acceso de la población a los medicamentos y a la atención farmacéutica", informa la diputación cacereña en nota de prensa.

La Diputación de Cáceres, entendiendo el carácter social y sanitario fundamental de la oficina de farmacia en el medio rural, pone en marcha esta convocatoria de ayudas pionera en la provincia con el propósito de contribuir a su mantenimiento y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía.

El mantenimiento de estas oficinas de farmacia rurales "no solo contribuye al sostenimiento del empleo y de la actividad económica en los pueblos, sino que garantiza una atención farmacéutica de proximidad especialmente necesaria para las personas mayores, pacientes crónicos, personas dependientes y otros colectivos con mayores dificultades para acceder a los servicios sanitarios", concluye.