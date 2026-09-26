La Diputación de Cáceres lleva a Zamora la fuerza de sus máscaras y tradiciones ancestrales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres participa este sábado en el XV Festival de la Máscara de Zamora con cuatro de las manifestaciones festivas más singulares de la provincia: Jarramplas de Piornal, Carantoñas de Acehúche, Jurramachos de Montánchez y Carnaval Hurdano.

Más de 29 grupos y 500 participantes de España y Portugal se dan cita en este encuentro, que convierte las calles de Zamora en "un gran escaparate de unas tradiciones que mantienen vivas la historia y la identidad de numerosos pueblos de la Península Ibérica", como ha subrayado la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la diputación, Esther Gutiérrez.

La representación cacereña ha recorrido, en el desfile, la Plaza de la Marinala calle Santa Clara, Plaza de Sagasta y Plaza Mayor, Plaza de Viriato, entre otros puntos del centro de la ciudad, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Con su presencia en Zamora, la diputación busca reforzar la promoción turística de la provincia, mostrando fuera de Extremadura el patrimonio cultural de sus pueblos y animando a descubrir "unas celebraciones en las que cada máscara cuenta una historia y cada localidad conserva una parte de su identidad", ha apuntado Gutiérrez.