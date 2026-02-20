El extremeño Abel Jaramillo expone en la sala de arte El Brocense de Cáceres imágenes "que arden y permanecen" - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista extremeño Abel Jaramillo expone en la sala de arte El Brocense de Cáceres la muestra titulada 'Focus', un relato en torno al fuego y a la memoria a través de esculturas, fotografías, dibujos y vídeos que plantean una reflexión sobre las imágenes "que arden y permanecen".

La exposición podrá visitarse hasta el 21 de marzo, de martes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas. La entrada es libre.

La vicepresidenta Primera de Cultura, Esther Gutiérrez, ha acompañado al autor en la inauguración, en la que Jaramillo ha explicado que toma como punto de partida la palabra latina "focus" -fuego del hogar y punto donde converge la luz- para proponer una mirada sobre el incendio como acontecimiento histórico, símbolo y ficción.

Así, la muestra conecta episodios reales y relatos imaginados para reflexionar sobre cómo se construyen las imágenes, cómo se transmite la memoria y qué historias permanecen. La sala de arte de la calle San Antón se convierte en una "película expandida" donde distintos tiempos y lugares dialogan entre sí, invitando al público a repensar el fuego no solo como destrucción, sino como origen, transformación y relato compartido.

Entre los episodios que atraviesan el proyecto destacan incendios reales y simbólicos que se repiten en la historia, como el motín de la prisión de Badajoz en 1978 --que precedió a la transformación del edificio en el actual MEIAC-- o el incendio ocurrido en 2007 en los estudios de Cinecittà en Roma, donde ardieron los decorados de la serie Roma, estableciendo un juego de espejos entre ficción e historia.

La muestra invita también a reflexionar sobre acontecimientos fundacionales como la erupción de un volcán o el impacto de un meteorito, vertebrando el relato en torno a dos lugares: Pompeya (Italia) y El Gasco (Las Hurdes, Extremadura). Entre fuego, paisaje, ficción y artesanía, se pone el foco en las imágenes que permanecen y en aquellas que faltan.

Gutiérrez ha subrayado que con esta exposición la Diputación de Cáceres refuerza el papel de la sala de arte El Brocense "como espacio de referencia para el arte contemporáneo en la provincia, promoviendo propuestas innovadoras y accesibles que fomentan la reflexión crítica y la participación ciudadana".

También se reafirma el compromiso con el arte contemporáneo como "una vía para el diálogo, la reflexión y la cohesión entre presente, pasado y futuro", y se continúa en la línea de trabajo orientada a democratizar la cultura y garantizar que el acceso a la creación artística sea real y efectivo en todo el territorio.

SOBRE EL ARTISTA

Abel Jaramillo nació en 1993 en la localidad pacense de Medina de las Torres, es artista visual, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha y por la Universidade de Lisboa, así como máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo por la Universidad del País Vasco.

Su trabajo artístico se centra en las fricciones que se producen al poner en diálogo sucesos e imágenes que revelan relaciones históricas, conflictos presentes y especulaciones futuras. Investiga sobre la construcción de la historia desde abajo y la relación entre relatos, territorios, márgenes y periferias.

Ha mostrado su trabajo de manera individual en espacios expositivos de ciudades como Badajoz, Granada, Barcelona, Madrid o Bilbao, entre otras. Su obra ha viajado también a Bruselas o México y ha realizado residencias en centros culturales de Roma, Lisboa o Palermo, además de impartir talleres y conferencias en varias localidades españolas.