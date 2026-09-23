El Festival de Oficios Artesanos de la provincia de Cáceres cierra este sábado su quinta edición en Jaraíz de la Vera

Archivo - El artesano Jesús Naviero realizando un trabajo de bordado - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Festival de Oficios Artesanos de la Provincia de Cáceres llega a su fin este sábado, 26 de septiembre, en Jaraíz de la Vera, tras una programación que ha recibido una gran acogida y que ha vuelto a reivindicar la riqueza cultural, económica y social del trabajo artesanal.

En esta ocasión será la Plaza de Mayor de la localidad verata la que se convierta en punto de encuentro para artesanos y artesanas de la región a partir de las 10,00 horas, un espacio en el que locales y visitantes podrán disfrutar de la elaboración en vivo de artesanía o adquirir piezas de alfarería, madera, joyería, marroquinería o textil.

Quienes estén interesados en vivir en primera persona cómo se elaboran distintos objetos artesanos, tendrán una oportunidad de participar en talleres de cestería de castaño con Moisés González, elaboración de llaveros de zinc a partir de latas de pimentón con Galón Joyeros o de iniciación a la alfarería de la mano de Antonio Moreno.

A estas actividades se suman, a partir de las 12,00 horas, el pasacalles y actuación del grupo de folclore local Los Jaretinos, y una clase magistral para todos los públicos sobre la talla de una cuchara de madera, impartida por Sergio Mateos, a las 18,00 horas.

PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

Cabe recordar que el Festival de Oficios Artesanos de la Provincia de Cáceres es una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía (Artesanex), para reivindicar la riqueza cultural, económica y social del trabajo artesanal.

Este año cumple su quinta edición y su programación ha incluido seis localidades de la provincia en los últimos sábados de cada mes. La primera cita fue el sábado 25 de abril en la plaza Emilio Berdeguer de Salorino y después ha recorrido Peraleda de la Mata (30 de mayo), Sierra de Fuentes (27 de junio), Serradilla (25 de julio), Arroyo de la Luz (29 de agosto), y concluye en Jaraíz de la Vera el próximo sábado, 26 de septiembre.

Se trata de un evento que nació para visibilizar y dignificar los oficios tradicionales como pilares del patrimonio inmaterial, transformándolos en un motor de desarrollo rural e identidad cultural.