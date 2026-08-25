Un proyecto que busca mano de obra extranjera para el medio rural de Cáceres recibe más de mil solicitudes

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante su visita a Hernán Pérez. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres participa en el proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura), promovido por el Circulo Círculo Empresarial Moralo, con el objetivo de hacer frente a la despoblación y promuevan la fijación de población en el territorio.

La iniciativa plantea una solución concreta a la falta de mano de obra en el medio rural mediante la incorporación de trabajadores extranjeros. La iniciativa facilita un proceso integral que incluye contrato indefinido, vivienda gratuita durante el primer año y acompañamiento social para garantizar el arraigo de las familias.

La propuesta, que ya supera las 1.000 solicitudes recibidas (destacando países como Chile y Perú), ha comenzado a tramitar las primeras autorizaciones de extranjería para responder de forma inmediata a las necesidades del tejido productivo provincial.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha acompañado este martes al presidente del Círculo, Ramón Barbado, en su visita de trabajo a las instalaciones de la dehesa municipal de Hernán Pérez.

La iniciativa, que también cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Cáceres, ha trasladado el potencial de estas infraestructuras -actualmente en desuso- para albergar emprendimientos productivos vinculados al sector agropecuario y/o agroforesta, indica la institución provincial en una nota de prensa.

Asimismo, dentro de esta jornada de trabajo, el presidente de la Diputación de Cáceres se ha trasladado a las instalaciones del albergue-campamento "La Escuela del Bosque", espacio gestionado por la Asociación Juvenil Nutria que suma más de 30 años de trayectoria y por el que han pasado más de 10.000 jóvenes.

Además de su labor en actividades de ocio y tiempo libre y de sensibilización medioambiental, el centro destaca como punto de encuentro para jornadas formativas y programas europeos como Erasmus+, en los que participan jóvenes de países como Turquía, Rumanía, Malta, Grecia, Portugal y España.