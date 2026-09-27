Un proyecto de la Diputación de Cáceres, seleccionado como buena práctica europea para impulsar la economía rural

El proyecto Diputación impulsa, seleccionado como buena práctica europea para impulsar la economía rural - CC

CÁCERES 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Diputación Impulsa ha sido seleccionado por la Oficina de Apoyo al Pacto Rural Europeo (RPSO) como una de las buenas prácticas que se presentarán en el próximo Laboratorio de Políticas Europeas, que se celebrará el 29 de septiembre en Kotka (Finlandia) bajo el título 'Strengthening a diversified rural economy in the post-2027 period'.

Esta selección supone un reconocimiento al trabajo desarrollado a través de este programa promovido por la Diputación de Cáceres para contribuir al fortalecimiento y diversificación de la economía rural, así como al apoyo a las empresas, el emprendimiento y las oportunidades de desarrollo en la provincia de Cáceres.

Durante el encuentro, representantes de distintos territorios y organizaciones europeas compartirán experiencias e iniciativas orientadas a reforzar la competitividad y el crecimiento sostenible de las economías rurales.

En este contexto, Diputación Impulsa será presentado como una experiencia de referencia dentro del taller de buenas prácticas 'Strengthening the competitiveness and sustainable growth of rural economies'.

La sesión en la que participará Diputación Impulsa tiene entre sus objetivos facilitar el intercambio de experiencias entre los miembros del Pacto Rural Europeo, identificar las principales necesidades de las empresas rurales y analizar los factores que favorecen su creación, consolidación y crecimiento.

Asimismo, el encuentro abordará cuestiones como la atracción y retención de talento y mano de obra en las zonas rurales, así como la necesidad de traducir las experiencias existentes en medidas y acciones concretas que puedan encontrar respaldo en los futuros instrumentos europeos.

Para el coordinador de Diputación Impulsa, Luis González, la participación en este foro "va a ser una oportunidad para dar visibilidad internacional al trabajo que estamos desarrollando y compartir los buenos resultados que estamos obteniendo con otros territorios europeos, así como conocer iniciativas que puedan contribuir a seguir fortaleciendo las oportunidades económicas y empresariales de los municipios rurales".

La presentación en Finlandia permitirá, de este modo, situar una iniciativa desarrollada desde el ámbito provincial dentro del debate europeo sobre el futuro de las políticas de desarrollo rural y sobre las herramientas necesarias para construir economías rurales más diversificadas, competitivas y sostenibles.

'RURAL PACT ACTION LEADER CERTIFICATE'

Cabe destacar, por otra parte, que Diputación Impulsa cuenta desde ahora con la certificación 'Rural Pact action leader certificate', reconocimiento por "emprender acciones en favor de las zonas rurales en el marco del Pacto Rural, das ejemplo e inspiras a otras partes interesadas a contribuir activamente al desarrollo rural en toda Europa".

"Sin duda, un añadido que pone en valor el trabajo que estamos desempeñando desde este programa para mantener vivos nuestros pueblos", ha resaltado al respecto González.

Diputación Impulsa es un proyecto promovido por la Diputación de Cáceres, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cáceres y Redex (Red Extremeña de Desarrollo Rural), orientado al desarrollo demográfico y económico de la provincia de Cáceres, especialmente en el ámbito rural.