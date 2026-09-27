El 112 activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este lunes en gran parte de Extremadura

Archivo - Cielo nuboso sobre Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado para este lunes la alerta amarilla en gran parte de la región por la previsión de lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo.

La alerta afecta a la mayoría de zonas de Extremadura, ya que a excepción de la Siberia Extremeña y Villuercas y Montánchez, el resto de la región estará en aviso amarillo desde las 14,00 horas hasta las 22,00 horas de este lunes, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En las Vegas del Guadiana, Barros y Serena y la zona Sur de la provincia de Badajoz, así como en el norte de Cáceres, la zona de Tajo y Alagón y la Meseta cacereña se esperan precipitaciones acumuladas de 15 milímetros en una hora. Además, en estas mismas zonas se prevén tormentas fuertes, con probabilidad de granizo y sin descartar rachas muy fuertes.

Ante estas previsiones, el 112 ha recomendado a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad, además de prestar especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general, se ha recomendado circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, se ha aconsejado mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. Y en caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.