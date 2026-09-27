Abierto el plazo para participar en el Concurso de Mieles de la Feria Apícola de Las Hurdes 2026

Cata de mieles en la Feria de Apicultura y Turismo de Las Hurdes - APITHUR

PLASENCIA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

Caminomorisco y la comarca de Las Hurdes se preparan para acoger, los días 6, 7 y 8 de noviembre, la Feria de Apicultura y Turismo de Las Hurdes (Apithur), dentro de la cual se celebrará el tradicional Concurso de Mieles.

La organización ha informado, a través de un comunicado, que el plazo para recibir muestras comenzará el próximo 1 de octubre y permanecerá abierto hasta las 14,00 horas del día 15 del mismo mes. Las muestras las recibirá la Asociación para el el Desarrollo Integral de la Comarca de Las Hurdes, situada en Caminomorisco. Se podrán remitir por mensajería siempre que se acredite su expedición antes del cierre del plazo anunciado.

La participación es gratuita y está abierta a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas o empresas de envasado, así como cooperativas inscritas en el correspondiente registro oficial.

Las mieles deberán haber sido producidas en la campaña 2026, estar correctamente filtradas, sin signos de fermentación o defectos organolépticos, y someterse a análisis físico-químico en el laboratorio designado.

Se han establecido dos categorías, 'Mieles de flores o néctar (mieles claras)' y 'Mieles de bosque (mieles oscuras)'.

Cada participante se podrá presentar en las dos variedades, entregando tres tarros estándar de 500 gramos en cristal blanco sin rotulación para garantizar el anonimato en la cata.

Tras la selección y análisis de las mieles, se realizará una cata a ciegas por un jurado especializado para valorar parámetros como color, olor, sabor y textura.

El fallo se hará público en la feria el domingo 8 de noviembre de 2026 dentro del desarrollo de las actividades del evento, y los ganadores podrán emplear la referencia del premio en la promoción de sus productos.

La organización ha resaltado que este concurso representa una "plataforma de visibilidad" para la excelencia apícola y que permite a los productores mostrar la calidad de sus mieles ante un público profesional y especializado.

En cuanto a la feria, que este año alcanzará su undécima edición, contará con una zona expositiva de más de 3.000 metros cuadrados y un programa con jornadas técnicas, mesas redondas, talleres, catas, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales.