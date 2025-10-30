El abogado de la familia de la educadora fallecida en Badajoz confía en que la autopsia pueda "dar luz" sobre los hechos

El abogado de la familia de la educadora social fallecida en Badajoz, Raúl Montaño, atiende a los medios antes de la segunda sesión del juicio - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la familia de la educadora social fallecida en Badajoz presuntamente a manos de tres menores, Raúl Montaño, ha señalado, de cara la jornada de este jueves del juicio que continúa en el Juzgado de Menores de la capital pacense sobre su muerte, que se tratarán la autopsia e intervendrán los facultativos del Instituto de Medicina Legal de la ciudad, ante lo que confía en que "indiquen", "ratifiquen sus informes" y que les "den luz un poco de cómo pudo, desgraciadamente, perder la vida Belén".

Sobre la autopsia, ha matizado que es "una prueba objetiva de cualquier tipo de procedimiento" y que "lo que puede decir es, mecánicamente, cómo falleció" o "cuáles fueron las causas de la muerte", pero "nunca te puede decir quién es el autor del homicidio", de modo tal que "lo que habla es cuál es el mecanismo de fallecimiento o de muerte, si es violenta o si no es violenta".

A este respecto y para la parte que representa es "importante" a la hora de "agravar el homicidio y llegar al asesinato", como ha detallado en declaraciones a los medios antes del inicio de la segunda jornada del juicio por la muerte de esta educadora social presuntamente a manos de tres menores a los que asistía en un piso tutelado de Badajoz que ha arrancado este miércoles.

(Más información en Europa Press)