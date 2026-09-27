Activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en Valverde de Mérida (Badajoz)

MÉRIDA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado este domingo en Valverde de Mérida (Badajoz).

El nivel 1 se ha activado a las 18,45 horas por posible afección del incendio a carreteras, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

En la extinción del incendio se encuentran trabajando tres unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, un agente del medio natural.

Además, colaboran un helicóptero y dos hidroaviones.

En total, el Infoex ha desplegado a 22 efectivos para lograr controlar y extinguir el fuego.