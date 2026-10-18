La actriz y directora Carolina Yuste colabora en unas jornadas en Badajoz sobre género, adicciones y transformación

Archivo - La actriz y directora extremeña Carolina Yuste - EUROPA PRESS TV - Archivo

BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora extremeña Carolina Yuste, ganadora de dos Premios Goya (2018 y 2025), colabora en unas jornadas que se celebrarán en Badajoz dando voz a través de un vídeo a mujeres adictas con o sin hijos en situaciones de violencia de género.

Se trata en concreto de las I Jornadas Regionales 'Mujeres Visibles': Género, Adicciones y Transformación Social', organizado por la Asociación de Personas Alcohólicas Rehabilitadas y Familiares (Alrex), y financiado por la Diputación de Badajoz y la Fundación CB.

El evento se celebrará el próximo 24 de octubre en El Hospital Centro Vivo de la capital pacense, y contará con destacadas expertas y mesas de recursos ambulatorios y residenciales de conductas adictivas.

Dirigida a profesionales, estudiantes universitarios, voluntariado y ciudadanía comprometida, y bajo el lema 'Reconocer, comprender, transformar', la jornada busca visibilizar realidades, compartir experiencias y construir soluciones conjuntas desde la igualdad y la justicia social.

Además del vídeo de Carolina Yuste, a lo largo del evento se proyectarán otros tres vídeos testimoniales que reflejan de forma directa la problemática y el impacto de las adicciones en la vida de tres mujeres distintas, aportando "un enfoque humano y necesario para romper estigmas", señala en nota de prensa Alrex.

También se desarrollará un programa formativo con ponencias sobre 'Atención integral a mujeres con usos problemáticos de drogas y en situación de violencia de género', a cargo de la antropóloga y educadora social Patricia Martínez Redondo; o 'Hacer visible lo invisible: realidades de las mujeres en situación de violencia de género y conductas adictivas en Extremadura', a cargo de la coordinadora técnica de Alrex Badajoz, María del Pilar Morcillo Sánchez.

Asimismo, se celebrará una Mesa de Recursos y Buenas Prácticas donde entidades locales como Cruz Roja, la Asociación Apoyat y la Asociación Aprexs expondrán sus herramientas de apoyo y modelos de intervención integral en centros de día, comunidades terapéuticas para mujeres con o sin hijos a su cargo y programas de atención integral.

El acto estará conducido por la abogada y escritora Anabel Rodríguez Sánchez.