APAG Extremadura Asaja inicia una protesta ante la Presidencia de la Junta para exigir ayudas al cereal de invierno

Apag Extremadura Asaja reclaman a la Junta que cumpla sus compromisos con el cereal de invierno y el incumplimiento de compromisos en el centro del calendario rural - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha iniciado este lunes una protesta ante la Presidencia de la Junta en Mérida para exigir ayudas al cereal de invierno.

Las concentraciones se celebrarán hasta el próximo 30 de septiembre de 08,00 a 15,00 horas y de lunes a viernes y con ellas se busca criticar el incumplimiento por parte de la Junta de los compromisos adquiridos con el sector.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha informado de que en cada jornada participarán profesionales de diferentes puntos de la región y entre las principales reivindicaciones se encuentra la puesta en marcha de una ayuda integrada para los cereales de invierno, ya que la misma es "una medida que se viene reclamando para apoyar a un sector que atraviesa una situación especialmente complicada".

A su vez, se exige la aplicación de medidas naturales para el control de plagas y problemas fitosanitarios, entre ellas la autorización real de la quema controlada de rastrojos en fechas idóneas para llevarla a cabo.

Como tercera medida, se pide el apoyo a la producción de cereales de invierno mediante ayudas directas y la habilitación de "una línea de préstamos a un interés del 0 por ciento", reguladas por el Decreto-Ley 3/2023, de 17 de mayo (DOE de 22 de mayo de 2023).

Con todo ello, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri ha solicitado a la Junta "una respuesta lo antes posible" porque así "aguantarían más los cerealistas" y ha indicado que "no es un caso aislado", sino que se viene produciendo desde varias campañas, en las que han tenido problemas con "los precios y una baja de producción".

Metidieri, en declaraciones a los medios, ha explicado que se trata de una ayuda integrada "más que ganada y justificada por la propia labor" que realizan los cultivos herbáceos, al igual que cobran otra serie de producciones como el olivar, y ha añadido que, "aunque llegue tarde la ayuda, que entre cuanto antes".

Además, ha asegurado que "cada día se irán sumando más personas a la protesta" si no se recibe una respuesta por parte de presidenta de la Junta, María Guardiola, dado que sí "si el campo no da un giro de 180 grados, está abocado a la desaparición" ante las condiciones de los precios. Una situación ante la que Metidieri ha señalado que los agricultores "están hartos y así no pueden continuar".

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