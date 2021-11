El Área de Salud de Mérida convoca una vacunación para universitarios este jueves y el próximo día 10

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Mérida ha convocado a los universitarios de la zona que aún no hayan sido vacunados contra la Covid-19 a poder hacerlo en la capital extremeña este jueves, día 4, y el próximo 10 de noviembre.

Las vacunaciones correspondientes a este llamamiento se realizarán ambos días de 12,30 a 15,00 horas en el Centro Universitario de Mérida.

De este modo lo señala el Área de Salud de Mérida en una entrada en sus redes sociales, recogida por Europa Press, y en la que invita a los universitarios aún no vacunados contra la Covid-19 a hacerlo. "Todavía no te has vacunado? No esperes más. Por tu salud. Vacúnate", reza el mensaje.