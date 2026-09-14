Aumentan a 115 los efectivos y a 17 los medios aéreos que tratan de sofocar el incendio en Tornavacas

Incendio declarado en el término municipal de Tornavacas. - INFOEX

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los medios desplegados para tratar de controlar las llamas del incendio declarado este lunes, 14 de septiembre, en la localidad cacereña de Tornavacas sigue aumentando y ya son 115 los efectivos y 17 los medios aéreos que trabajan en la zona.

Un contingente formado por el Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura, apoyado por medios del Ministerio para la Transición Ecológica, a los que se han incorporado asimismo efectivos del servicio de extinción de Castilla y León y Cruz Roja Extremadura.

En total, se han desplegado seis unidades de bomberos forestales terrestres y otras siete helitransportadas, además de tres agentes del medio natural y cuatro técnicos de extinción, que cuentan con el apoyo desde el aire de once helicópteros y seis hidroaviones.