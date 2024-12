El Ayuntamiento de Cáceres ofrece la permuta de más de 30 parcelas municipales para conseguir suelo industrial

CÁCERES 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha realizado un inventario de las parcelas municipales urbanizables que pone a disposición de los propietarios de los terrenos cercanos al polígono de las Capellanías con el objetivo de realizar una permuta para ampliar el suelo industrial en esta zona de la ciudad. Son más de 30 parcelas repartidas por varios barrios que suman una superficie total de 55 hectáreas y que estarían valoradas en unos 5 millones de euros.

Las parcelas se encuentran ubicadas en Vistahermosa, Casa Plata, El Junquillo, Montesol, Residencial Ronda, Residencial Gredos, Cáceres el Viejo, Mejostilla, Vegas del Mocho y Nueva Ciudad, Residencial Universidad, Polígono Industrial Capellanías y Polígono Industrial de Mejostilla.

Este inventario lo ha realizado la jefa de la Oficina de Desarrollo Urbano por el interés del ayuntamiento de obtener suelo para el desarrollo industrial, y para poder hacer frente a la adquisición de estos a través de una permuta poniendo a su vez a disposición de los propietarios estas parcelas municipales urbanizadas con el objeto de que procedan a su edificación.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha explicado que, dada la necesidad de construcción de vivienda en la ciudad, se considera como opción más ventajosa para la consecución del fin, "permutar a los propietarios terrenos de suelo industrial por parcelas urbanizadas de uso residencial, siendo posible también la permuta por parcelas de uso industrial y terciario".

Ahora se comenzará una negociación de forma particular con cada uno de los propietarios de los terrenos que se quieren adquirir para aumentar el suelo industrial y, en el caso de que solicitaran un precio monetario, el Gobierno local "no se cierra a otras fórmulas", si bien no se consigna una partida en los presupuestos municipales para la adquisición de suelo.

"De esta manera, ya disponiendo de este informe y de la valoración de qué parcelas tenemos disponibles y el siguiente paso sería proceder a la permuta de manera individualizada de cada una de ellas una vez hecha la valoración económica de las mismas", ha explicado Orgaz, que ha apuntado que este proceso podría estar listo en esta legislatura.

Orgaz ha defendido que "la permuta sigue siendo una de las mejores opciones de conseguir suelo industrial para que en nuestra ciudad puedan instalarse grandes proyectos". Con esta fórmula se facilita la entrada de nuevas industrias y, en segundo lugar, se favorece e impulsa la construcción de vivienda por parte de los promotores.

El portavoz ha mostrado su satisfacción por "estar dando cumplimiento a uno de los grandes objetivos de la legislatura y no sólo de esta legislatura, sino que era un compromiso que se venía acarreando en distintas legislaturas al que no se había dado cumplimiento y que, por fin, lo vamos a ver hecho una realidad en estos años".

"Sin suelo industrial, y queremos reiterar en la idea, Cáceres no puede avanzar. Por lo tanto, es una muy buena noticia para la ciudad y es una muy buena noticia para la comunidad autónoma de Extremadura que Cáceres pueda ser un polo también industrial, al igual que lo son otras ciudades de nuestra región", ha concluido.