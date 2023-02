Cáceres celebra la "lluvia millonaria" que supone un rodaje como La Casa del Dragón, que volverá en marzo a la ciudad

CÁCERES, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Villar, ha celebrado la "lluvia millonaria" que supone para la ciudad un rodaje como el de la serie La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, que volverá a filmar en la capital cacereña, el próximo mes de marzo, algunas escenas de la segunda temporada de esta producción de HBO que ha conseguido un Globo de Oro.

Villar ha recordado que este tipo de rodajes tiene un impacto importante en la economía local a nivel de hostelería y alojamientos, pero también en otros negocios, ya que cuando se rodó la primera temporada se realizaron muchas compras en tiendas de la ciudad como telas para confeccionar los trajes, joyas de aderezo o artículos de caballos, entre otras, sin contar las personas que actuaron de extras como alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

"Estamos encantados de seguir recibiendo rodajes y sabemos que no serán los únicos", ha subrayado el edil al ser preguntado este miércoles por este asunto en una rueda de prensa en el ayuntamiento. No obstante, no ha adelantado ningún detalle sobre la grabación ya que cree que debe ser la productora la que los avances, al tiempo que ha destacado que precisamente "una de las claves del éxito" de Cáceres como ciudad de rodajes es su discreción.

Lo que sí ha valorado el edil es la "fortaleza" que esto supone para el sector turístico, ya que "muchas personas vienen a Cáceres buscando ese tipo de contenidos" y realizan rutas para conocer los escenarios que han servido de decorados naturales en muchas de las escenas míticas de la serie.

Villar ha mostrado, no obstante, la disposición de todas las instituciones municipales y regionales en colaborar con las productoras que quieren venir a la ciudad y a la región a rodar sus series o películas.

De momento, se sabe que el rodaje de la segunda temporada de La Casa del Dragón comenzaría a principios de marzo, y será en ese mes cuando el equipo desembarque en Cáceres para rodar algunas de sus escenas, principalmente, en la Ciudad Monumental, cuyas calles y plazas ya fueron escenario de varias secuencias de la primera temporada.

Las grabaciones completas de la serie, que visitará otros países, durarán unos ocho meses, y está previsto que la segunda temporada se estrene en 2024.