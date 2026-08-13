Cáceres contará con cuatro nuevas áreas biosaludables en Montesol, Sierrilla, Mejostilla y Casa Plata

El concejal de Servicios Públicos de Cáceres, Pedro Muriel, anuncia la instalación de nuevas áreas biosaludables en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado los trámites para contratar el suministro e instalación de cuatro nuevas áreas biosaludables en distintos barrios de la ciudad. Los nuevos espacios se ubicarán en los barrios de Montesol, Sierrilla, Mejostilla, y Casa Plata, con lo que se ampliará la red de equipamientos destinados a fomentar la actividad física al aire libre y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

Las áreas biosaludables son espacios dotados con aparatos de ejercicio físico diseñados para realizar actividad deportiva de forma sencilla y accesible. Están especialmente orientadas a mejorar la movilidad, la coordinación, la fuerza y la salud cardiovascular, aunque pueden ser utilizadas por personas de todas las edades.

Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, durante su visita al parque 'Diosa Ceres' de Mejostilla, donde se va a ubicar una de estas instalaciones. Muriel ha estado acompañado por la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos.

El concejal ha destacado que el equipo de Gobierno municipal sigue apostando por acercar la práctica deportiva y los hábitos saludables a todos los barrios de la ciudad, creando espacios accesibles que favorezcan el bienestar de los vecinos.

"Estas nuevas instalaciones permitirán que más cacereños puedan realizar ejercicio al aire libre cerca de sus viviendas, al tiempo que mejoramos los espacios públicos y fomentamos un estilo de vida activo", ha resaltado.

Además, Muriel ha avanzado que también ha comenzado la tramitación para la instalación de dos parques infantiles en Rincón de Ballesteros y otro en El Junquillo.

La inversión total, tanto de las áreas biosaludables como de los dos nuevos parques, asciende a 240.000 euros. Ambas actuaciones están incluidas en los Presupuestos Participativos y son demandas ciudadanas para dotar de mejores infraestructuras los barrio de la ciudad.