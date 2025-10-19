El Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón', Premio Amparo Poch por el desarrollo del sistema robótico Tremirs

CÁCERES, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' (CCMIJU) de Cáceres ha sido galardonada con el 'Premio Amparo Poch 2025' de Compra Pública de Innovación en Salud, en la modalidad Administración Pública - Desarrollo Tecnológico (TRL 6-8), por su proyecto 'Sistemas de Cirugía Robótica de Mínima Invasión (Tremirs). Plataforma robótica para cirugía laparoscópica'.

El premio ha sido entregado en el VIII Congreso de Compra Pública de Innovación en Salud, celebrado en Zaragoza y organizado por la Cátedra CPI en Salud de la Universidad de Zaragoza, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y el Gobierno de Aragón, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El proyecto Tremirs, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Extremadura en el marco de la Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda, ha supuesto una inversión total de 7,34 millones de euros. Su objetivo ha sido desarrollar una plataforma robótica modular y portátil para cirugía laparoscópica, orientada a mejorar la precisión quirúrgica, la ergonomía del cirujano y la formación especializada en cirugía robótica dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El proyecto, dirigido por Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico del CCMIJU, como investigador principal del proyecto, que está coordinado por Juan Alberto Sánchez Margallo como jefe del mismo, ha contado con la participación de un amplio equipo multidisciplinar del centro.

