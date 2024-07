El consejero de Vox en Extremadura acatará "con total lealtad" la decisión de Abascal sobre los gobiernos regionales

CABRERO (CÁCERES), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, designado por Vox, ha indicado que acatará "con total lealtad" la decisión que el presidente nacional de su partido, Santiago Abascal, tome sobre la ruptura o no de los acuerdos de su formación con el PP en regiones como la extremeña.

"Yo estoy a lo que diga mi presidente (Santiago Abascal) y lo acataré con total lealtad", ha espetado a preguntas de los medios --durante su asistencia esta mañana en Cabrero (Cáceres) a la recepción de obra de un camino rural-- sobre su continuidad o no como consejero en el Gobierno extremeño tras la reunión esta tarde en Madrid del Comité Ejecutivo nacional de Vox.

Higuero ha reconocido que le "apenaría" tener que dejar su puesto de consejero en la Junta de Extremadura, aunque ha incidido en que él va a "seguir trabajando hasta el último minuto que esté en el cargo" y hasta que le digan (en alusión a la dirección nacional de Vox) que tiene que "seguir trabajando".

"Si tuviera que dejarla (la consejería en la Junta) pues me apenaría, pero seguiré trabajando por y para Extremadura hasta el último minuto que esté en el cargo", ha remarcado Ignacio Higuero, quien ha insistido en que él está "a lo que diga" el líder nacional de Vox. "Yo estoy a lo que diga mi presidente y lo acataré con total lealtad", ha afirmado.

"Yo estoy a lo que me remita mi presidente, yo estoy a lo que me digan desde Madrid, y yo voy a seguir trabajando hasta que me digan que tengo que seguir trabajando. Yo no voy a dejar de trabajar, mi obligación es trabajar por y para todos los extremeños hasta que me digan que no puedo estar en el puesto", ha incidido.