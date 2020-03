Vara rechaza que el decreto del Gobierno sea un 155 encubierto y defiende el mando único por eficacia

MÉRIDA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado que el decreto del Gobierno para la declaración del Estado de Alarma suponga un 155 encubierto, en referencia al artículo de la Constitución que se aplica para asumir competencias de las comunidades autónomas, y respalda la decisión de establecer un mando único frente a las críticas procedentes del País Vasco y Cataluña por "eficacia" en las actuaciones de lucha contra el coronavirus en todo el territorio nacional.

Así lo ha indicado Vara en respuesta a los periodistas en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado tras la videoconferencia de todos los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Una rueda de prensa que se ha emitido por streaming y en la que los medios de comunicación han podido realizar sus preguntas a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Un encuentro en el que el presidente del Gobierno, según Vara, les ha trasladado la necesidad de priorizar en todo momento una respuesta "coordinada entre el Estado y las Comunidades Autónomas", motivo por el que ha puesto la comunidad "a disposición" del Gobierno para "colaborar en todo" lo que el Ejecutivo precise.

"Nos enfrentamos a un adversario que no entiende de límites, de fronteras, de estatutos de autonomía ni de color político", ha señalado Vara, quien ha subrayado que por ello la "prioridad máxima" para la Junta es "trabajar en coordinación" con el Gobierno para contener el avance del coronavirus.

Y esto es algo a lo que se dedicará "en cuerpo y alma" y a destinar "cada segundo" en los "próximos días y en las próximas semanas y meses", ha señalado Vara, quien añade que es el momento de "estar a la altura y de no desperdiciar ni un minuto en batallas estériles".

"Son momentos muy complejos para nuestro país" en los que las comunidades autónomas "tienen que entender" que "la cadena de mando debe tener un mando único", y que "el coronavirus no conoce los estatutos de autonomía".

En esta línea, Fernández Vara ha señalado que esta decisión "no va de otra cosa que no sea la eficacia y la eficiencia", porque "no se pueden aceptar 17 escenarios de decisiones", en referencia a las comunidades autónomas.

"He vivido muchas crisis sanitarias en mi vida pública. Siempre se impuso el valor de la defensa de lo común", ha indicado el presidente extremeño, quien ha rogado a quienes "no conocen la complejidad de las decisiones en materia de salud pública", que "respeten a los que saben". "Esto no va de votos. Va de vidas", ha espetado Fernández Vara.

Pese a las críticas al decreto procedentes del País Vasco y Cataluña, fundamentalmente, Fernández Vara se ha mostrado convencido de que España va a dar "una respuesta conjunta a la altura del Estado autonómico", y que el Gobierno "sabrá liderarlo".

Por tanto, ha señalado que "no es verdad" que se trate de un 155 encubierto, lo cual "se va a demostrar en los próximos días", en tanto que "lo único que se hace es establecer un mando único en la cadena de mando para hacerlo más eficaz".

