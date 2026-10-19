CSIF ve "insuficiente" las plazas propuestas por la Junta en las oposiciones en Secundaria para reducir la temporalidad

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF de Extremadura considera "insuficiente" la propuesta de 805 plazas de Educación Secundaria para 2027 que ha presentado la Consejería de Educación en Mesa Sectorial de este lunes, por lo que seguirá reclamando un número mayor en la negociación de la Oferta de Empleo Público en Mesa General.

CSIF valora positivamente que en la Sectorial se hayan podido conocer las especialidades que saldrán convocadas en la próxima oposición, lo que da "certezas" a los opositores, pero insiste en que el número de plazas "no es suficiente", al no reducir la temporalidad en la plantilla de docentes al 8% y, por además, considera que hay "margen para negociar más plazas" en la oferta pública de empleo de 2026.

La organización sindical señala que la oferta de empleo público de este año "no está cerrada", pues debe negociarse en Mesa General, y será ahí donde CSIF reclamará un número superior de plazas de Secundaria que permitan disminuir la temporalidad en la Enseñanza pública extremeña que "garantice la calidad del sistema educativo", indica en una nota de prensa.

Así lo ha trasladado el sindicato en la Mesa Sectorial de Educación, en la que además ha recriminado a la consejería no haber enviado con anterioridad la documentación previa que las organizaciones sindicales necesitan para realizar, en la reunión convocada al efecto, las aportaciones "ajustadas a la situación real y con datos fidedignos".

Por otro lado, CSIF muestra su satisfacción por el hecho de que los opositores conozcan ya las especialidades de las que podrán examinarse porque ello les permite prepararse "con suficiente antelación" para conseguir una plaza en la educación mediante un proceso que "tanto esfuerzo y dedicación les supone".

CONVOCATORIA DE CATEDRÁTICOS

Al mismo tiempo, CSIF ha propuesto que se convoquen para el próximo año también las oposiciones a catedráticos de Secundaria, un proceso que este sindicato considera "primordial y muy necesario" para que los docentes puedan optar a esta promoción que no se ha vuelto a convocar desde el 2023, después del anterior en 1997.

Los profesores de Extremadura, carentes de carrera profesional, tienen el acceso a Cátedra como único modo de promoción y reconocimiento, ha señalado el sindicato, que viene advirtiendo del déficit de estos profesionales que arrastra la región pese a que la normativa permite que alcancen hasta el 30% de la plantilla docente.