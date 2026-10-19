Extremadura convocará 805 plazas en 2027 en oposiciones en Secundaria, FP, escuelas de idiomas y conservatorios

Imagen de archivo de la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura convocará en 2027 un total de 805 plazas en oposiciones en Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios y Sectores Singulares.

Se trata, así, de una oferta "histórica" abordada en la Mesa Sectorial celebrada este lunes, día 19, en Mérida, según ha detallado la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta, Sandra Valencia, en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con los sindicatos.

En cuanto a las fechas de celebración de las pruebas, la consejera ha indicado que se dará a conocer próximamente. "Ya hoy tenemos definida la oferta y ahora se tiene que hacer otra mesa donde ya se vea la fecha, las características de todo y la convocatoria", ha apuntado.

En todo caso, ha señalado que se analizará la fecha en la que se convoquen oposiciones en otras comunidades autónomas para buscar "siempre el beneficio" de los opositores extremeños.

(((Más información en Europa Press)))