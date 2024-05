La defensa de Eugenio Delgado lamenta que la acusación quiera "agarrarse a una prueba psicológica" para la violación

BADAJOZ, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado defensor del acusado del asesinato a Manuela Chavero, Eugenio Delgado, José Antonio Carrasco, ha señalado que la acusación quiera "agarrarse a una prueba psicológica", como el informe que realizó la Guardia Civil sobre el perfil del acusado, para justificar la violación de la víctima y de esa forma pedir la prisión permanente revisable.

Carrasco ha aludido a un comentario que supuestamente el acusado hizo a los agentes de la Guardia Civil en el que señalaba que "si hay semen, es mío", que se ha puesto de manifiesto durante el juicio, "no está en el soporte documental" y por tanto, no es válido como prueba.

José Antonio Carrasco se ha pronunciado de esta forma durante su informe final este jueves en el juicio por el asesinato de Manuela Chavero que se celebra durante esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz, y con Eugenio Delgado como único acusado.

En su informe final, el abogado de la defensa ha apuntado que "el formato que se ha tomado para llegar a la conclusión de sadismo sexual" por parte de Eugenio Delgado, se basa en el informe del grupo de Análisis del Comportamiento de la Guardia Civil, así como "una supuesta relación sexual con una chica, un caso de un pretendido contacto con una chica y ciertas páginas de Internet a las que accede" el acusado.

"Si no hay sadismo sexual, no puede haber un móvil sexual", ha señalado Carrasco, quien ha asegurado que a Eugenio Delgado, la acusación "se le intenta imputar unos hechos para agravar un tipo de delito básica como es el homicidio, para que suba al siguiente escalón y que se le imponga una pena mayor", ha apuntado.

En ese sentido, el abogado se ha dirigido al jurado para decirles que entiende "la carga emocional", pero les ha recordado que "legalmente, para no llegar a una sentencia que pueda ser nula, no pueden imaginar o presumir lo que quieren que haya ocurrido para hacer justicia", sino que tienen "la obligación de, cuando digan que un hecho está o no acreditado, esté total y absolutamente probado o no", ha dicho.

