Una delegación de la UEx participa en la Semana Cultural de Extremadura en China que une arte, educación y cooperación

La Universidad de Extremadura reafirma su alianza con la Universidad de Educación de Chongqing a través de la Semana Cultural de Extremadura en China - UEX

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) ha iniciado esta semana en Chongqing una intensa agenda cultural y académica para estrechar su colaboración con la Universidad de Educación de esta ciudad china.

Durante la Semana Cultural de Extremadura en China, que se celebra del 27 de octubre al 1 de noviembre, una delegación universitaria participa en talleres, exhibiciones artísticas y encuentros institucionales que consolidan el vínculo de cooperación educativa y cultural entre ambas instituciones en el marco del Instituto Panda, que tiene como objetivo fortalecer la internacionalización, promover programas docentes compartidos y difundir las tradiciones culturales de ambos países.

La delegación de la Universidad de Extremadura que viaja durante esta semana a Chongqing, está compuesta por nueve estudiantes y varios representantes institucionales.

Entre estos estudiantes se encuentran bailarines del grupo extremeño de folklore 'El Redoble' y un bailaor flamenco, acompañados por los vicerrectores de la UEx, Mercedes Rico, Agustín García, José María Carvajal y José Javier Berrocal, además del gerente de la Universidad de Extremadura, Juan Francisco Panduro, acompañado por varios profesores de la UEx.

Durante la estancia, se llevarán a cabo diversas actividades de carácter cultural y educativo. Entre ellas destacan los talleres de caligrafía y vocabulario básico chino para los estudiantes extremeños, así como clases de español y de bailes regionales destinadas al alumnado chino, informa en nota de prensa la UEx.

Asimismo, están programados encuentros institucionales y reuniones de trabajo entre docentes y vicerrectores de ambas universidades, con el objetivo de fortalecer y ampliar los proyectos conjuntos.

Esta visita complementa la Semana Cultural de China, celebrada el pasado mes de mayo en el Campus de Cáceres, en la que la Universidad de Educación de Chongqing presentó su patrimonio artístico y educativo ante la comunidad universitaria extremeña.