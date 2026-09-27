Descubrir Extremadura a caballo, la propuesta de una asociación que elaborará una guía con rutas por parajes naturales

La Asociación Doble Cristal va a impulsar una guía de rutas ecuestres por parajes naturales de la provincia de Badajoz. - ASOCIACIÓN DOBLE CRISTAL

BADAJOZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Doble Cristal va a elaborar una guía de rutas ecuestres por parajes naturales de la provincia de Badajoz para fomentar así el turismo ecuestre.

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Descubriendo Extremadura a Caballo' en el que colabora la Diputación de Badajoz y que está abierto a otras instituciones públicas o privadas, según ha explicado la asociación en un comunicado.

El objetivo del proyecto es recuperar las actividades tradicionales que relacionen el mundo del caballo con la cultura y el medio rural, así como fomentar el sector ecuestre como recurso turístico.

En este sentido, la asociación ha explicado que la provincia de Badajoz tiene una situación "de privilegio estratégica", tanto por su clima, como por encontrarse en una de las dehesas y zonas naturales más importantes del sur de Europa, lo que potencia las rutas ecuestres como potencial turístico.

Así, la idea es que la guía incluya rutas que están dentro de los parajes naturales de los municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia pacense, repartidos por diferentes comarcas como la Sierra Suroeste, Tentudía o La Siberia.

Se persigue así crear una red conectada de rutas, poner en valor las vías pecuarias y caminos tradicionales como infraestructuras de comunicación y biodiversidad, integrar servicio, incluyendo en la guía una relación de alojamientos o puntos de parada, colaborar en el asentamiento de población en la provincia, y desestacionalizar el turismo.

El proyecto también contempla realizar, en los municipios incluidos en la guía, una serie de actividades como concentraciones ecuestres, exhibiciones, jornadas, recreaciones que, debido a su tamaño, les resulta más difícil acceder a este tipo de actividades de turismo ecuestre.

De forma concreta, la asociación va a realizar, entre este año y el próximo, de 10 a 15 'tracks' de rutas mediante la aplicación Wikiloc que pasarán por municipios como Fuente del Arco, Retamal de Llerena, Hornachos, Cabeza del Buey, Cabeza la Vaca, Carmonita, La Codosera, Segura de León, Helechosa de los Montes , Bodonal de la Sierra, Feria, Calera de León , Monesterio, La Hoya de Santa María, Valencia del Mombuey, Higuera, Oliva, Salvaleón, Barcarrota, Fuentes de León, etc.

Además, el próximo mes de noviembre está prevista la celebración de un encuentro ecuestre de amazonas y jinetes en Cabeza la Vaca. Como parte del mismo, se realizará una una ruta por el entorno natural y una concentración ecuestre con visita al municipio para conocer su historia.

Además, se incluirá la visita a una ganadería de caballos frisones instalada en el municipio y se organizará un 'clínic' con las técnicas de doma natural del caballo.