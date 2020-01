Detenida una vecina de Alcuéscar por usar la tarjeta de una mujer con discapacidad para sacar 7.000 euros

Publicado 15/01/2020 10:55:02 CET

ALCUÉSCAR (CÁCERES), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una vecina de la localidad cacereña de Alcuéscar, de 61 años, acusada de un delito continuado de estafa, tras utilizar de manera fraudulenta la tarjeta bancaria de una supuesta amiga con discapacidad física a la que visitaba en el Centro de Atención de este municipio.

En total, la ahora detenida está acusada de haber realizado cargos y reintegros de dinero en efectivo por valor de más de 7.000 euros, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando una mujer con discapacidad física, vecina de Alcuéscar, denunció que alguien había realizado, sin su consentimiento, diversos cargos y extracciones de dinero en efectivo por valor de más de 7.000 euros.

Explica la Guardia Civil que la mujer denunciante, que tiene una discapacidad física que le impide el uso funcional de sus extremidades, se ve en la obligación de confiar en terceras personas para que, en su día a día, le ayuden a coger ciertos efectos y pertenencias tanto de su bolso, como de la habitación en la que vive en un Centro de Atención de la localidad".

Esta situación hizo que "las sospechas recayeran desde un primer momento en el entorno más cercano de la perjudicada", por lo que los agentes analizaron los movimientos bancarios de la denunciante, en ls que encontraron pagos a empresas de electricidad y de telefonía con las que la denunciante no había contratado ningún servicio, además de que la tarjeta bancaria usada no había sido utilizada nunca por ella desde que el banco se la entregó.

Con esta información, la Guardia Civil solicitó además a estas empresas los detalles de los servicios que, supuestamente, habían prestado y cuyo importe había sido cargado en la cuenta bancaria de la denunciante, y lograron una dirección de suministro eléctrico en la misma localidad de Alcuéscar, que resultó ser la dirección de una mujer, amiga de la denunciante, que solía visitarla en un Centro de Atención de esta localidad, donde reside, para ayudarla con diferentes actividades diarias.

Con estos datos, y tras recabar las suficientes pruebas incriminatorias, los agentes procedieron finalmente a la detención de esta mujer, como supuesta autora de un delito de estafa, al haberse apoderado de una tarjeta bancaria de la denunciante, así como de su número PIN, y posteriormente utilizar ésta de manera fraudulenta ocasionándole un perjuicio económico superior a los 7.000 euros.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS

Ante esta situación, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos para evitar o reducir las posibilidades de ser víctima de un fraude con tarjeta bancaria, como son no llevar anotada la clave PIN de la tarjeta cerca de ella, así como no hacer "clic" en enlaces en los que se deba dar información personal o financiera y no facilitar nuestros datos a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, mensaje de texto o de WhatsApp.

Además, la Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias nunca solicitan datos confidenciales ni claves para firmar operaciones por correo electrónico, mientras que a la hora de comprar por Internet, aconseja asegurarse de que se trata de una empresa conocida y de que las opiniones de otros compradores sean positivas.

Se debe comprobar, además, que la página Web comience por "https", lo que significa que respeta el protocolo de comunicación para la transferencia segura de datos, y recuerda además que "se pueden evitar sustos pagando con una tarjeta virtual, que se puede gestionar directamente desde la banca móvil".

Finalmente, la Guardia Civilk recomienda modificar periódicamente las claves de la tarjeta y revisar con frecuencia el saldo del que se dispone, así como activar el servicio de alertas del banco, de tal forma que se recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico cada vez que se realicen operaciones superiores al importe que se elija.