Escribidores 2026 clausura su primera edición en Cáceres con el Premio a la Trayectoria a Carme Riera

La escritora Carme Riera recibe el Premio Escribidores a la Trayectoria de la edición de 2026, en Cáceres a 26 de septiembre de 2026. - ESCRIBIDORES 2026

CÁCERES 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Escribidores, el Festival Literario de América y Europa, ha llegado este sábado a su fin tras cuatro jornadas de conversaciones, cine y encuentros entre escritores y público bajo el lema 'Pantallas y Literatura'.

La última jornada, repartida entre la Filmoteca de Extremadura y el Teatro Capitol, ha reunido cinco citas hasta el acto de clausura, en el que se ha entregado el Premio a la Trayectoria a la escritora Carme Riera.

La Filmoteca de Extremadura abrió la jornada a las 12,00 horas con la proyección del documental 'Mario Vargas Llosa, dedicatoria para el tercer milenio', a la que siguió un encuentro con la periodista rumana Mariana Sipos y el escritor Juan Cruz.

Sipos, directora del documental, reconoció revivir el material "con mucha emoción", recordando el rodaje de una entrevista realizada para la televisión rumana en la que, según explicó, Vargas Llosa se mostró especialmente cómplice y sonriente. La periodista evocó también los vínculos del escritor con Rumanía, país que visitó en varias ocasiones y por el que sentía especial afecto, comparando el Bucarest de entreguerras con París.

En la conversación con Cruz, Sipos destacó la aportación del autor peruano a la literatura contemporánea, subrayando no solo su obra, sino también su compromiso cívico y social, y señaló su estilo narrativo como su legado más importante. Preguntada por los libros esenciales para acercarse a Vargas Llosa, recomendó comenzar por 'El pez en el agua' y 'La tía Julia y el escribidor', y apuntó títulos como 'La casa verde', 'La guerra del fin del mundo' o 'La fiesta del Chivo' para quien quiera profundizar más en su obra.

MERITOCRACIA

A las 18,00 horas, Manuel Jabois y César Rendueles conversaron con Ayanta Barilli sobre si el esfuerzo sigue siendo suficiente en la sociedad actual, dentro del bloque 'La meritocracia hoy. Cuando el esfuerzo ya no basta'.

Rendueles definió la meritocracia como un discurso relativamente reciente que, sin embargo, se ha asentado con fuerza en el imaginario colectivo, funcionando en muchos casos como una forma de legitimar la desigualdad. Jabois, por su parte, relativizó su propia trayectoria profesional, reconociendo que junto al esfuerzo ha habido una parte importante de suerte y de encuentros decisivos, como el que le llevó a iniciarse en el periodismo de la mano de David Gistau.

Ambos coincidieron en que ningún éxito individual se sostiene al margen del contexto. Jabois subrayó que todo logro personal depende, en última instancia, del bienestar colectivo que permite que ese esfuerzo encuentre a su público. Rendueles reforzó esta idea con datos sobre la cooperación social y defendió que el esfuerzo por sí solo no explica el éxito en profesiones esenciales y mal remuneradas, como quedó patente durante la pandemia con trabajos considerados esenciales, como las cajeras o transportistas, entre otros.

La conversación abordó también la desigualdad de partida en el acceso al mundo laboral y universitario, y reivindicó, en cualquier caso, el valor del esfuerzo como condición mínima e innegociable para sostener cualquier trayectoria.

DULCE CHACÓN

A las 19,00 horas, la Filmoteca proyectó 'La voz dormida' (Benito Zambrano, 2011), con la que el festival rindió homenaje a Dulce Chacón. Tras el pase, su director, Benito Zambrano, conversó con el escritor Jesús Carrasco, en un encuentro moderado por Juan Cruz.

Zambrano confesó que adaptar la novela le exigió meses de investigación y un proceso emocional intenso, marcado por la pregunta de cómo fue posible llegar a semejante nivel de crueldad entre hermanos y vecinos durante la posguerra. Carrasco definió la película más como un clima que como una trama, subrayando la capacidad del cine para amplificar el alcance de una novela y llegar a públicos que, de otro modo, no se acercarían a ella.

La conversación derivó hacia paralelismos entre aquel periodo histórico y la actualidad, con ambos coincidiendo en que vivimos un momento igualmente peligroso, marcado por la deshumanización del lenguaje y el auge de discursos que ya resultan familiares.

Carrasco señaló, además, la velocidad con que se suceden hoy los acontecimientos, agravada por el papel creciente de la inteligencia artificial, como un factor que dificulta comprender lo que está pasando. Zambrano, por su parte, advirtió del avance de discursos de extrema derecha que recurren a un lenguaje de exclusión ya conocido en la historia reciente de Europa, insistiendo en que "aquí no sobra nadie".

PREMIO ESCRIBIDORES 2026

El Teatro Capitol acogió a las 19,30 horas el acto de clausura de Escribidores 2026, donde la escritora Carme Riera recibió el Premio Escribidores a la Trayectoria en reconocimiento a su carrera literaria.

El director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, hizo un resumen de las cuatro jornadas del festival, en las que cerca de una treintena de invitados se reunieron para hablar de literatura, cine y otros asuntos de actualidad, incluida la relación entre la literatura y las nuevas tecnologías.

A continuación, intervino la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, Adela Rueda Márquez, quien destacó la satisfacción por una edición marcada por la afluencia de público tanto en el Teatro Capitol como en la Filmoteca de Extremadura, subrayando que el éxito del festival se mide "no solo por la calidad de los participantes, sino también por la respuesta del público".

Tras la lectura de un elogio a su figura, Carme Riera recogió el premio con palabras de agradecimiento hacia la organización y hacia quienes lo recibieron en ediciones anteriores. La escritora dedicó buena parte de su intervención a recordar a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, a quien definió como un clásico de referencia en su generación, evocando su paso por Barcelona y afirmando que la ciudad sigue en deuda con el escritor peruano.

FICCIÓN

Tras la entrega del Premio Escribidores, el festival se despidió con 'Escribir series en España. Entre la literatura, la estructura y el personaje', un encuentro entre el guionista Paco Cabezas, la guionista Paloma Rando y el escritor Sergio del Molino, moderado por Ayanta Barilli, que puso el broche a cuatro días de programación.

"Que el texto esté por encima de todo" es, para Del Molino, la única forma que tiene la literatura de sobrevivir frente a la industria audiovisual. El escritor defendió incluso abandonar el propio término de 'adaptación' en favor de 'obra inspirada', reivindicando que el valor de un producto audiovisual no debería medirse por su fidelidad al original, sino por el mundo propio que logra construir a partir de él.

Cabezas, en cambio, reconoció que su método pasa por "perder el respeto al material" de partida, para poder trasladar la emoción que sintió al leerlo, en lo que describió como un intercambio enriquecedor entre ambos lenguajes.

Rando, por su parte, puso sobre la mesa las tensiones que a veces surgen entre autores y guionistas, señalando que algunos escritores dificultan el desarrollo de sus propias obras al no querer desprenderse de ellas, y subrayó una diferencia clave entre ambos oficios: mientras el guion es, en sus palabras, "un libro de instrucciones" que solo se completa si llega a rodarse, la novela es una obra terminada desde el momento en que se publica.

La conversación derivó también hacia la falta de libertad creativa que a menudo condiciona tanto a novelistas como a guionistas, sometidos a modas y fórmulas de la industria, y hacia lo que Del Molino ha calificado como una creciente "epidemia de obviedad" en la ficción actual, motivada por el miedo de editores y productoras a no explicarlo todo al espectador.

Con esto se cerraron cuatro días en los que tanto el Teatro Capitol como la Filmoteca de Extremadura registraron una ocupación media del 80%, según ha resaltado la organización en un comunicado.