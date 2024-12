Esther Gutiérrez pide el "máximo respeto" al proceso de primarias del PSOE y rechaza "comentarios machistas"

CÁCERES 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha pedido el "máximo respeto" al proceso de primarias en la región y ha rechazado algunos "comentarios machistas" que han surgido entre las filas de su propio partido respecto a su decisión de optar a la dirección regional del PSOE, frente al actual secretario general, Miguel Ángel Gallardo, que se presenta a la reelección.

Así, al ser preguntada por la "polvareda" que ha levantado su candidatura, Gutiérrez ha dicho que no le parece "justa ni normal". "Yo abogo por un proceso tranquilo, limpio, de respeto ante todo y sobre todo, y evidentemente no estoy de acuerdo con comentarios misóginos, machistas, simplemente por el hecho de ser mujer", ha señalado la precandidata.

"Yo pido el máximo respeto porque, por mi parte, así lo voy a demostrar. Creo que tenemos que dar otro tipo de ejemplo. Somos los políticos que representamos a la ciudadanía y tenemos que estar a la altura. Y por mi parte, no van a escuchar a nadie ningún tipo de comentario en ese sentido. Por tanto, tampoco voy a pronunciarme mucho más de la cuestión", ha apuntado este jueves en Cáceres en declaraciones a los medios.

Gutiérrez ha desvelado que ha recibido llamadas de sus compañeros para mostrarle su "total desacuerdo" con esos comentarios que han surgido en redes sociales "y que no los comparten independientemente de a quién voten".

"Y yo me quedo con eso. Yo creo que la política consiste en otras cosas, que es en tratar de hacer un proyecto de futuro para el beneficio de la ciudadanía, no en buscar estrategias para dañar al otro y de una forma tan triste como esa, ¿no? Por tanto, de verdad, yo no voy a entrar. Respeto total y absoluto y un proceso limpio, tranquilo y de respeto", ha concluido.