Expertos internacionales participarán en Cáceres en un congreso para debatir sobre el uso ético de la AI

Más de 200 expertos de países como México, Brasil, Irak, Sudáfrica, Portugal y España, entre otros, participarán en Cáceres los días 3 y 4 de junio en el XXXI Congreso EBEN (European Business Ethics Network), en el que se presentarán 150 ponencias sobre el uso ético e inclusivo de la Inteligencia Artificial (IA).

La cita tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco donde se llenarán todas las salas disponibles para escuchar a los ponentes procedentes de 12 universidades distindas que plantearán cómo hacer un buen uso de la IA para que repercuta en toda la sociedad. De hecho, una de las iniciativas que surgirá de este congreso será la creación del Observatorio de Inteligencia Artificial Ética e Inclusión en el que participarán empresas e instituciones.

En total, habrá ocho mesas redondas, cuatro oficiales y cuatro mesas redondas en salas paralelas en las que se debatirá sobre inteligencia artificial y su futuro en ámbitos como el trabajo, educación, ética, gestión de empresa, discapacidad, clima laboral, etc.

Como novedad de este congreso y por el interés que tiene esta temática las mesas redondas se han abierto al público en general que podrá asistir previa inscripción e la página web del evento, tal y como ha explicado este lunes en la presentación el coordinador del congreso, Rafael Robina.

La presentación ha tenido lugar en el Garage 2.0 de la capital cacereña con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la responsable de Fundación La Caixa, María Dolores Frieras, como entidad patrocinadora.

También ha intervenido el director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), Jesús Torrecilla, que ha resaltado la importancia que la AI tendrá también en la forma de "generar conocimiento, transmitir conocimiento y atesorar conocimiento", ya que habrá que cambiar el paradigma de la enseñanza y las herramientas para "enseñar a enseñar a los profesores, a los maestros que tienen que tratar con personas que han empleado herramientas de inteligencia artificial desde que nacen y que van a tener que ser enseñadas por personas que no han usado herramientas de inteligencia artificial".

"Y eso supone un reto absolutamente disruptivo, no solo para que se aprenda a manejar esas herramientas, sino para que se aprenda a manejar bien", ha dicho Torrecilla, que ha resaltado que la universidad deberá también cualificar a las personas para esos nuevos retos profesionales a los que se van a enfrentar y, a la vez, "recualificar" a los perfiles profesionales que van a quedar fuera del mercado laboral con la aplicación de AI.

"Nosotros no nos dedicamos solo a la tecnología, nosotros trabajamos con la sociedad, cambiamos la sociedad, modificamos la sociedad y, por lo tanto, tenemos que hacerla de una forma evidentemente ética, si no, no vamos a ningún lado", ha aseverado el responsable universitario que cree que de cara a la AI "alguien debe estar mirando que las cosas se estén haciendo correctamente" porque las cifras de ciberdelincuencia podrían dispararse.

De hecho, en España se están registrando 100.000 incidentes de ciberseguridad al año y se calcula que las pérdidas económicas debidas a la ciberdelincuencia en 2025 supondrán a nivel mundial 10,5 billones de euros, lo que supone el 60 % del PIB de la Unión Europea.

"Tenemos que pensar y reflexionar sobre si estamos dispuestos a asumir esa pérdida o asumir ese problema y en qué se va a modificar con la irrupción de nuevas tecnologías que hagan más fácil el acceso a medios a personas que no lo usen especialmente bien. Creo que los retos éticos que están planteados son absolutamente fascinantes", ha concluido Torrecilla.

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez, ha incidido en la importancia de utilizar las nuevas tecnologías como la AI para mejorar los servicios públicos, sobre todo en el mundo rural de una provincia como la cacereña con problemas de despoblación, por lo que en un futuro podría utilizarse tambien la AI para mejorar esos servicios, como por ejemplo los sanitarios en aquellos lugares donde faltan médicos de atención primaria.

"Es también una labor fundamental desde la Diputación de Cáceres el fomento del uso ético de las nuevas tecnologías", ha apuntado Morales, que ha puesto de manifiesto el compromiso de la institución provincial con la creación del Observatorio Nacional, porque, ha dicho, "es fundamental un órgano de este tipo, para no perder de vista el humanismo ni la ética, para aprovechar los beneficios que nos traerá la Inteligencia Artificial siempre que se encauce de la manera adecuada, con unos parámetros de seguridad".

"La política con mayúsculas es intentar aportar aquello que podemos para hacer la vida más fácil a la gente y, sin lugar a dudas, fomentar las nuevas tecnologías, la digitalización, mejorar la eficiencia de los servicios públicos en los municipios y, por tanto, garantizar que algo tan novedoso, tan todavía por venir, como la inteligencia artificial, se use en beneficio de los ciudadanos", ha subrayado.

En parecidos términos se ha pronunciado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha incidido en que Cáceres se convertirá los días del congreso en el "epicentro no solo nacional, sino internacional, de un debate que, sin duda alguna, está en el día a día de nuestra sociedad", como es el uso de la AI y "determinar dónde están los límites de uso" de esa tecnología.

"Va a ser una oportunidad única para que empresas del más alto nivel de toda España, pero también de Portugal, se den cita en Cáceres y sobre todo conozcan nuestras posibilidades. Y también que ponentes que vienen de países como Brasil, como Sudáfrica, como México, se asomen a una ciudad como es Cáceres, una ciudad que apuesta por la innovación y que apuesta por el intercambio de conocimiento", ha dicho el regidor cacereño.

Mateos también se ha referido al Observatorio Nacional de AI que surgirá de esta cita para asesorar sobre el uso de inteligencia artificial. "Es una gran oportunidad de la que todos, tanto las administraciones públicas como las empresas privadas, puedeb obtener un buen provecho". "En este congreso se van a sentar las bases de muchas reflexiones sobre nuestro desarrollo futuro como sociedad y en ese desarrollo futuro y en ese debate va a estar Cáceres como protagonista", ha concluido.