Extremadura y la ciudad china de Chongqing firman un memorando para reforzar la cooperación económica y tecnológica

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en su memorando en Chongqing - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y la Comisión de Economía y Tecnología de la Información del municipio chino de Chongqing han firmado este lunes un Memorando de Entendimiento (MOU) para fortalecer las relaciones de cooperación económica, industrial y tecnológica entre ambas regiones y promover nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo empresarial.

La firma del acuerdo ha tenido lugar durante el encuentro institucional mantenido en Chongqing al que ha asistido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, quien ha destacado la importancia de establecer una relación "estable y duradera" con una de las regiones industriales "más dinámicas de China".

Durante su intervención, Santamaría ha subrayado que Extremadura y Chongqing comparten una visión común basada en el desarrollo industrial, la innovación tecnológica y la cooperación internacional, y ha señalado que este memorando permitirá transformar esa visión en proyectos concretos para empresas, centros tecnológicos e instituciones de ambas partes.

El acuerdo contempla el impulso de nuevas líneas de colaboración en ámbitos estratégicos como la movilidad eléctrica, la industria de componentes, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, la formación de talento, la inteligencia artificial aplicada a la industria y la cooperación entre parques industriales y entidades de investigación.

Con la firma de este Memorando de Entendimiento, según ha explicado la Junta en nota de prensa, Extremadura refuerza su estrategia de internacionalización y consolidación de relaciones económicas con China que es uno de los principales socios comerciales del mundo, con el objetivo de atraer nuevas inversiones industriales, favorecer la creación de empleo y seguir posicionando a la región como "uno de los polos emergentes de desarrollo industrial y energético del sur de Europa".

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