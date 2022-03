Extremadura oferta por ahora a Gobierno 732 plazas para refugiados ucranianos como "una posibilidad por si se necesitan"

BADAJOZ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha ofertado hasta ahora --y dentro de un proceso "dinámico"-- al Ministerio de Inclusión un total de 732 plazas de acogida de refugiados ucranianos en la región (tanto de adultos como de menores), surgidas también gracias a la "buena voluntad" de los alcaldes, empresas y personas particulares que han puesto a disposición sus viviendas o sus propiedades.

De dicho total de plazas, sobre las que todas ellas aún no están preparadas, y que la comunidad plantea al ministerio como "una posibilidad por si se necesitan", en concreto "oficiales, oficiales" van a funcionar alrededor de 60 en Olivenza y entre 50 y 60 en Cáceres.

De este modo lo ha explicado este jueves en declaraciones a los medios en un acto en Badajoz el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a preguntas sobre la reunión prevista con las CCAA para abordar una guía de acogida de ucraniano, y donde ha vuelto a hacer un llamamiento para que a solidaridad de los extremeños se canalice a través de las vías oficiales "para hacerla efectiva y para que le llegue a quien le tiene que llegar".

En este sentido, ha incidido igualmente en que el Ministerio de Inclusión debe estar informado "al detalle siempre" de las personas que llegan procedentes de Ucrania porque "eso es bueno para los derechos que pueden disfrutar esas personas y que no se queden en tierra de nadie".

Así, aquellas personas que son derivadas desde el Ministerio de Inclusión en la comisaría provincial de Badajoz y en la de Cáceres "están abiertos los puntos para poder obtener el visado, el permiso de residencia y de trabajo", tras lo cual se les hace un proceso de acompañamiento donde se les solicita la tarjeta sanitaria (y si son menores se les da acceso a la escolarización).

De igual manera, Vergeles ha explicado que la Junta de Extremadura está también trabajando para informar a las empresas y a los empresarios sobre que con la "especie de visado" que se les ofrece en las primeras 24 horas a los refugiados ucranianos que llegan a España "tienen posibilidades de trabajar durante un año en el país ampliable hasta los tres años".

MENORES

Por otra parte, Vergeles ha reconocido que "preocupan mucho" los menores que llegan desde Ucrania, motivo por el cual recientemente --recuerda-- la Junta ha dictado una instrucción para que los Servicios Sociales si detectan la presencia de aquéllos lo ponga en conocimiento de la Policía Nacional para su filiación y con ello otorgarles una atención adecuada y evitar la "trata" que "en los conflictos bélicos se suele dar".

"Nos preocupan mucho los menores, por lo tanto, hace unos cuantos de días dimos una instrucción a los Servicios Sociales, para que cuando se detecte un menor, venga o no acompañado por su familia, se ponga en conocimiento de la Policía Nacional porque hay que filiarlos", ha explicado, al tiempo que ha recordado que "los menores que llegan han rota toda su vida y hay que darle la posibilidad de que si esto pasase en un tiempo prudencial y quieren volver a reencontrarse con su origen en Ucrania al menos sepan a dónde tienen que volver", para también además prevenir la trata, que "en los conflictos bélicos se suele dar".

"Llegan a los campos de refugiados, la forma de salir de los países es muy complicada en esos sitios y siempre hay gente que no busca el mejor de los objetivos con estos menores y eso no lo podemos permitir en una sociedad como la nuestra", ha dicho.

"Por lo tanto, todos los que lleguen y sean detectados a través de los Servicios Sociales serán derivados a las comisarías de Policía", añade el consejero, quien ha explicado que la misma instrucción la ha enviado la Junta de Extremadura a Educación "para los que no vayan a los Servicios Sociales pero vayan a escolarizarse también tengan que pasar por el acto de filiación".

SOLIDARIDAD BIEN CANALIZADA

Por otra parte, Vergeles ha agradecido la "buena voluntad" de quienes por su cuenta se dirigen a la frontera a intentar ayudar y para llevarse de vuelta a refugiados, aunque "lo importante en este momento es canalizar por las vías oficiales la forma de venida de esa gente".

"Porque yo no sé cuál es el sistema de selección para traerse a la gente, ni siquiera sé si eso son los que más lo necesitan o los que le dicen que se tienen que traer", ha espetado.

Así, ha incidido en que ante una crisis humanitaria de unas dimensiones "todavía desconocidas" y que "están siendo ya de una trascendencia importante", no se puede caer en que "ahora en una suerte de prácticamente de oportunidad a ver quién se monta en el coche y quién tiene necesidad de montarse primero en el coche".

De este modo, ha pedido a la sociedad que reflexione sobre esto y que utilice los medios oficiales porque "las cosas por parte de la administración se está haciendo bien". "Se está yendo lo más rápido que se puede y se está aplicando una directiva que no se aplicaba desde el año 2001 en protección internacional, todo con el objetivo de dar los máximos derechos en el mínimo tiempo posible", ha dicho.

"De no respetarse no nos podemos hacer responsables de lo que ocurre después. Quiere decir, si alguien se trae un grupo de personas y no tenemos conocimiento de que ese grupo de personas está aquí ni sabemos cómo vienen ni tenemos programada su venida eso puede complicar mucho las cosas", ha dicho Vergeles, quien ha pedido "por favor" que no se alimente ni se incentive este tipo de iniciativas "porque las personas quieren ayudar, quieren también sentirse útiles".

"Si nosotros incentivamos esa forma se sentirse útiles podemos estar incentivando una forma inapropiada para asegurar los derechos a las personas, que es lo que nos debe importar en este momento, y orientarlo hacia las vías oficiales de venida de esas personas", ha incidido.