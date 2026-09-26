Extremadura protagonizará varios episodios de un programa de televisión sobre viajes en Argentina

Archivo - Reporteros del programa de televisión 'Resto del Mundo' de Argentina visitan Extremadura. - JUNTA DE EXTREMAUDRA - Archivo

MÉRIDA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, en colaboración con la Oficina de Turespaña en Buenos Aires, ha organizado un itinerario por la región para un equipo de 'Resto del Mundo', programa especializado en viajes que se emite por la televisión de Argentina.

Durante ocho días, según ha explicado la Junta en un comunicado, los periodistas han recorrido distintos puntos de la región para captar imágenes y contenidos relacionados con el patrimonio histórico y cultural, la gastronomía, los paisajes, las tradiciones y el modo de vida de los extremeños. El material que obtengan servirá para la producción de tres episodios sobre Extremadura.

El itinerario ha incluido visitas a Plasencia, al Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste, Losar de la Vera, al Parque Nacional de Monfragüe, al Monumento Natural de Los Barruecos y el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres, así como a las ciudades de Cáceres, Trujillo, Zafra, Almendralejo, Mérida y Alange.

La estancia se ha completado con una programación de actividades experienciales relacionadas con la gastronomía, la naturaleza, la artesanía y la cultura de la región.

En el ámbito gastronómico, los participantes han visitado una fábrica de pimentón y una finca con secadero para conocer el proceso de producción, molienda y el envasado de este producto emblemático extremeño. También han recorrido una bodega para conocer los vinos Ribera del Guadiana y una explotación ganadera ecológica dedicada a la elaboración de quesos artesanos de cabra.

Asimismo, han participado en un 'safari del jamón', una experiencia que combina la visita a un secadero con un recorrido por la dehesa para conocer de cerca el hábitat del cerdo ibérico y los procesos de elaboración de los productos que se obtienen de esta raza. La actividad concluyó con una degustación de productos ibéricos en plena naturaleza.

La naturaleza ha tenido igualmente un papel destacado durante el viaje, con la asistencia a la berrea del ciervo y una ruta en 4x4 por el Parque Nacional de Monfragüe.

En el ámbito de la artesanía, los periodistas participaron en un taller de cestería tradicional en Cuacos de Yuste, donde pudieron conocer de primera mano las técnicas de elaboración de este oficio.

Por otra parte, el equipo de grabación se ha acercado al legado romano de Extremadura a través de una visita guiada al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y al Balneario de Alange para conocer el valor histórico de sus termas y disfrutar de una experiencia termal. El programa también ha incluido una experiencia inmersiva sobre la vida y las costumbres de la antigua Roma en un alojamiento rural de Aljucén.

La Junta ha explicado que este viaje de prensa forma parte de las acciones de promoción que la Dirección General de Turismo viene desarrollando para atraer visitantes internacionales procedentes de Argentina, entre ellas, la participación en varias jornadas de Turespaña con profesionales turísticos de este país o la organización de visitas a la región de prensa especializada y turoperadores.