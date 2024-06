Extremadura ve como una "oportunidad" para "reestructurar" la administración las 9.000 jubilaciones hasta 2040

Manzano avanza el programa 'Transfer' para que los funcionarios que se jubilen puedan ceder su conocimiento y talento a los nuevos trabajadores

MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha apostado por ver como una "oportunidad" para "reestructurar" la administración extremeña las 9.000 jubilaciones de funcionarios que se producirán en la región hasta 2040.

"Esto hay que visualizarlo como una oportunidad para reestructurar también la administración y para dirigir esa administración hacia las necesidades reales de las familias extremeñas y de los extremeños. Pero, por supuesto que sí, garantizaremos los servicios públicos", ha insistido Manzano.

Así, la consejera ha insistido en que esa prestación de servicios se hará a través de empleados públicos y ha recordado que la Junta está inmersa en procesos de estabilización de los que se constituirán bolsas para poder cubrir las necesidades.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, momentos antes de inaugurar en Mérida las jornadas 'El Futuro de la Función Pública'.

Preguntada por si la Junta podría establecer un calendario de cara a cubrir esas 9.000 vacantes que se producirían en la administración autonómica hasta 2040, Manzano ha asegurado que la "obsesión" del Ejecutivo regional "prácticamente desde el primer día" es establecer un calendario y proporcionar seguridad jurídica a los opositores.

Sobre las funciones en las que se producirían las vacantes por jubilación, la consejera extremeña ha dicho que le preocupa determinados puestos en los que el nivel de cualificación y de desarrollo profesional es muy elevado o ha exigido una formación durante muchos años.

"Ahí queremos anticiparnos, pero todos los puestos son igual de importantes y todos los puestos van a ser cubiertos en la misma medida", ha adelantado.

PROGRAMA 'TRANSFER'

La consejera de Administración Pública y Hacienda también ha avanzado que la Junta pondrá en marcha un programa denominado 'Transfer' y que consiste en que el personal funcionario de la administración autonómica que se jubile pueda ceder su conocimiento y talento a los nuevos trabajadores que se incorporen.

Así, este programa en el que está trabajando la Junta propondrá que el empleado público que se jubile deje constancia por escrito, en vídeos o por cualquier otro medio de lo que ha aprendido y de su día a día de desempeño profesional.

Se pretende con ello, ha asegurado, que pueda trasladar toda esa información a la persona que se incorpora a la administración, ya que la Junta cree que es "esencial sentir a la administración como propia".

"Que esos trabajadores la sientan como propia. Que les cuida su propia administración y que quieran terminar su carrera profesional de este modo. Cediendo a la Junta de Extremadura todo ese conocimiento, todo ese bagaje que han asimilado durante los años", ha apuntado.

Respecto a las jornadas 'El Futuro de la Función Pública', Manzano ha destacado que a su departamento le preocupa el fututo pero también su presente, algo que le "ocupa prácticamente 24 horas" de cara a solucionar los "problemas estructurales" que en este ámbito se han generado durante años, ha dicho.

"Los empleados públicos son, y no me canso de decirlo, siempre lo comento, el principal activo con el que cuenta nuestra administración y este gobierno de verdad se lo cree. No podemos decir esto y luego no acometer medidas, introducir medidas, reforzar la Dirección General de Función Pública para acometer con éxito todos los procesos en los que nos hallamos", ha puesto en valor.

De este modo, ha insistido en que, desde el primer momento, el gobierno presidido por María Guardiola ha sido "muy consciente" de las "carencias" que presentaba la Dirección General de Función Pública, razón por la que se ha reforzado con nueve personas para completar los procesos.

Además, ha recalcado que también se ha cumplido con la "obligación" de reconocer el derecho de los empleados públicos a las subidas salariales, algo que, en anualidades precedentes, no se había acometido, ha afeado.

"En el año 2020 no se pagó ese 2 por ciento de subida salarial. Nosotros en octubre abonamos el 0,5 por ciento, en marzo este año otra vez y por supuesto que dentro de poco abonaremos ese 2 por ciento recientemente reconocido", ha apuntado.