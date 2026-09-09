Fernández Calle (Vox) remarca que la Ley de Concordia de Extremadura "se aprobará las veces que haga falta"

Archivo - Imagen de archivo del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, además de presidente de Vox Cáceres, Óscar Fernández Calle, ha remarcado que la Ley de Concordia de Extremadura "se aprobará las veces que haga falta".

De este modo lo señala tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso planteado por el Gobierno central contra la norma, y que deja en suspenso varios de sus artículos.

En una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, Fernández Calle lamenta la decisión por parte del "Tribunal Constitucional de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido". "El mismo que anula las condenas a decenas de delincuentes socialistas tras robar 700 millones de euros en Andalucía", añade.

En todo caso, remarca que "la Ley de Concordia de Extremadura se aprobará las veces que haga falta".