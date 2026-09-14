El festival del astroturismo de la Diputación de Badajoz Star Party cierra tras recibir a 400 participantes

Participantes en una Star Party - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Star Party, un festival de astroturismo impulsado por la Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde y de su Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC), ha reunido en la Finca La Cocosa a 400 participantes en torno a la astronomía, la divulgación y el conocimiento del cielo nocturno.

Durante las dos jornadas celebradas los pasados días 11 y 12 de septiembre, se desarrollaron 27 actividades dirigidas a diferentes públicos, con propuestas de observación astronómica, astrofotografía, talleres experienciales y actividades relacionadas con el conocimiento y el manejo de telescopios.

El programa incluyó también iniciativas para público infantil y familiar, como cohetes de agua, gymkana, planetario, rocódromo astronómico y escape room, entre otras experiencias de carácter divulgativo y participativo.

La Star Party forma parte del calendario del Centro de Promoción y Protección del Cielo de La Cocosa, que contempla más de 14 propuestas a lo largo del año. Entre las más recurrentes se encuentran las observaciones astronómicas, con una actividad programada cada mes para acercar a la ciudadanía el conocimiento del cielo nocturno y facilitar su observación mediante los recursos disponibles en el centro, informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

El CPPC es una iniciativa de la Diputación de Badajoz, impulsada a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, para promover la divulgación astronómica, la educación ambiental y la sensibilización frente a la contaminación lumínica, así como para poner en valor el cielo nocturno de la provincia como patrimonio natural y recurso vinculado al desarrollo rural sostenible.

El centro forma parte de la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches' y está equipado con instrumental astronómico y recursos multimedia específicos para la divulgación y la observación.