La Reserva de la Biosfera de La Siberia se presenta como un destino que "se vive, se siente y deja huella"

La Reserva de la Biosfera de la Siberia Extremeña ha presentado en Fitur sus atractivos turísticos, en los que la gastronomía, el patrimonio, la cultura y su tradición son los pilares de un destino "único" y que "se vive, se siente y deja huella".

Así, la primera presentación en Fitur ha tenido como eje la gastronomía de la zona, que se ha convertido en un motor "clave" para el desarrollo sostenible, integrando a restaurantes, productores y experiencias agroturísticas bajo la Marca de Calidad 'La Siberia, Reserva de la Biosfera'.

Al acto han asistido la presidenta del Ceder La Siberia, Rosa María Araújo, y María del Mar Aguilera e Isidro Bonilla, CEOs del Restaurante Tierra & Agua de Playa Peloche en Herrera del Duque.

Rosa María Araújo ha descubierto el objetivo: "Queríamos que quienes vinieran a La Siberia no solo se convirtieran en turistas, sino en verdaderos embajadores de nuestra tierra. Que se enamoraran de este lugar y de todo lo que representa: su naturaleza, su gente y su esencia. Y es que, cuando alguien se enamora de un destino, no sólo lo visita: lo cuida, lo respeta, lo siente suyo, y siempre encuentra una excusa para volver", ha apuntado.

Para conseguirlo, qué mejor manera de "enamorar" al visitante que con la gastronomía, ya que esta Reserva de la Biosfera ofrece un viaje culinario que "trasciende la simple degustación para convertirse en una vivencia que conecta con la biodiversidad, la cultura y la historia del territorio".

Según la presidenta del Ceder La Siberia, la gastronomía de esa zona "es más que un arte culinario" que promueve una oferta gastronómica que destaca por su "excelencia" y "autenticidad", pero también por su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el entorno.

En la Reserva de la Biosfera de La Siberia, cada receta cuenta una historia que une el pasado con el presente y esta narrativa se consigue gracias a la amplia diversidad y calidad de sus productos locales. En la tierra crecen corderos de calidad certificada con la Indicación Geográfica Protegida Corderex, se elaboran quesos artesanales, se recolecta miel pura de abeja en uno de los entornos apícolas más importantes del mundo y se producen aceites de oliva virgen extra obtenidos de olivos centenarios, mermeladas o vinos en las bodegas locales.

De esta manera, esta riqueza gastronómica también se extiende a otros productos turísticos como rutas por el entorno, porque "el viaje gastronómico en La Siberia no se queda en la mesa", informa en nota de prensa la Reserva de la Biosfera.

"Conocer el producto significa entenderlo desde su origen, desde las dehesas, las colmenas, los olivares o los hornos tradicionales donde todo comienza", indica Rosa María Araújo.

Así, La Siberia ofrece una amplia variedad de experiencias agroturísticas como recorrer queserías donde se combina tradición y saber hacer, adentrarse en explotaciones apícolas para descubrir los secretos de la miel, participar en rutas micológicas o talleres de catas de aceite, por citar algunos ejemplos.

Además, ferias gastronómicas y eventos como la Muestra Gastronómica 'Degusta Siberia', organizada por la Asociación de Productores de La Siberia, invitan a explorar aún más esta riqueza culinaria. Con catas comentadas, cocina en directo y mercados de productores locales, estas actividades no solo promueven los productos de la región, sino que también fortalecen el vínculo entre el viajero y la comunidad local.

VIVIR EN EL PARAÍSO

A su lado han estado María del Mar Aguilera e Isidro Bonilla, CEOs del Restaurante Tierra & Agua de Playa Peloche en Herrera del Duque. Mar ha confesado que no conocía Extremadura ni La Siberia, pero que cuando llegó le "dio lo que necesitaba". Para ella, "levantarte cada mañana y saber que vives en el paraíso, donde te sientes como en casa" es algo que merece la pena vivir, porque "no hay persona que no se sienta llena tras visitar La Siberia".

Para presumir y promocionar sus productos y gastronomía, porque sentarse a la mesa en La Siberia es "mucho más que comer", en Fitur han presentado un vídeo, en el que se pone de manifiesto que La Siberia Extremeña "no es sólo un lugar, es un viaje sensorial donde cada sentido se despierta con la belleza de su paisaje y la calidez de su gente".

MIRADA HACIA EL FUTURO

Por otra parte, la segunda presentación se ha centrado más en la importancia del sello de Reserva de la Biosfera, concedido por la Unesco en el 2019 con la declaración oficial, y lo que ha supuesto para el entorno, compuesto hasta ahora por 11 municipios.

Para empezar, "ofrece soluciones efectivas contra la despoblación y "es un motor económico", ha declarado Rosa Rosa María Araújo. Las empresas, las cooperativas, las asociaciones y, por supuesto, los ciudadanos, van de la mano para que este proyecto de la Reserva de la Biosfera, que ha tenido una inversión directa demás de 4 millones de euros, siga siendo un "éxito".

De hecho, es tal el interés de las poblaciones que ya hay planes para aumentar el territorio con tres municipios que quieren sumarse a la Reserva de la Biosfera (Baterno, Casas de Don Pedro y Esparragosa de Lares).

De su lado, el gerente del Ceder La Siberia, Gonzalo Romero, ha tomado la palabra para desgranar los pilares que sostienen a la Reserva como un motor económico sostenible y convertirse en "un destino que se ha abierto al mundo gracias a ser Reserva dela Biosfera".

Impulsar el desarrollo económico y social, preservar los valores culturales y conservar la biodiversidad biológica son los fundamentales y se desgranan en diferentes acciones para llevar a cabo el plan de sostenibilidad. Entre ellas destacan la musealización, con la creación de centros de interpretación y recepción de visitantes en distintas localidades, recuperar el molino hidráulico de Tamurejo o crear el Museo de la miel de Fuenlabrada de los Montes.

También la inversión en infraestructuras como la mejora del acceso a playas con plataformas flotantes o la construcción de embarcaderos para servicios de actividades acuáticas; la señalización de cañadas, caminos y rutas, a la vez que monumentos y bienes de cada municipio o, por supuesto, los límites de la Reserva de la Biosfera.

Una de las iniciativas que más ha ayudado a los productores locales es la creación de la marca 'La Siberia, Reserva de la Biosfera', que es un sello de calidad al que se han acogido 30 empresas turísticas y agroalimentarias y que les aporta formación, estrategias de comercialización, etcétera.

También cabe destacar la dinamización de los pueblos con eventos, la asistencia a ferias y congresos y, por último, el convenio con la marca Nestlé, que tiene una planta de embotellado en Herrera del Duque y, además de publicidad en el etiquetado, ha colaborado en investigación y conservación del territorio.

Para terminar la exposición, la gestora de La Siberia, Susana Bertomeu, ha tomado la palabra para afirmar que "La Siberia no es sólo naturaleza, también es patrimonio cultural".

Esto se muestra con las tradiciones, las fiestas y el rico cancionero que nutre la cultura en La Siberia. Este rico patrimonio, que hay que seguir cuidando, se pone en valor con el trabajo diario de todos.

Así, incluso los propios ciudadanos proponen mejoras y se sienten partícipes viendo como iniciativas suyas tales como recuperar muros de piedra, apoyar los oficios tradicionales o crear murales en los pueblos, se hacen realidad.

De hecho, una piedra angular de este proyecto es mirar al futuro con los jóvenes y para ello, Susana Bertomeu destacó la labor que realizan con los centros educativos del territorio. Por ejemplo, este año esperan batir todos los récords con 500 niños a los que les enseñarán los valores culturales, medioambientales y sociales dela Reserva de la Biosfera de La Siberia, para que conozcan su legado y puedan protegerlo.