Gallardo emplaza a Guardiola a iniciar una "interlocución seria" o, de lo contrario, que "no cuente" con el PSOE

CASAR DE CÁCERES (CÁCERES), 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha emplazado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a iniciar una "interlocución seria" de cara a la negociación de los presupuestos autonómicos de 2025 o, de lo contrario, que "no cuente" con su partido.

En este sentido, en declaraciones a los medios, Gallardo ha asegurado que su formación no va a "perder el tiempo con un gobierno que lo único que desea es ganar tiempo".

Un tiempo, ha dicho, del que el Ejecutivo regional no dispone porque "no tiene los apoyos parlamentarios suficientes", a lo que ha añadido que, en su opinión, Guardiola ha mostrado una "enorme incapacidad" para negociar, primero, "con los que fueron sus socios --Vox--" y, después, con los que le han "tendido la mano para que Extremadura siga adelante --PSOE--".

"Es una muestra clara de incompetencia, es una clara muestra de prepotencia y es una clara muestra de que, en el día a día, no está para trabajar sino para enredar. Y aquí se viene a trabajar, no a enredar. La señora Guardiola lleva demasiado tiempo enredando con los extremeños y con las extremeñas", ha criticado.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha realizado estas declaraciones momentos antes de visitar, en Casar de Cáceres, la Feria Europea del Queso.

ASEGURA QUE CON GUARDIOLA ES "IMPOSIBLE" LLEGAR A ACUERDOS

En este sentido, y a preguntas de los medios, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que con la presidenta de la Junta es "imposible" llegar a acuerdos, momento en el que ha recalcado que un acuerdo se fundamenta en "exigencias y renuncias".

Así, ha insistido en que los socialistas extremeños han presentado una serie de propuestas a los presupuestos autonómicos aunque Guardiola no ha trasladado que está dispuesta a "exigir" o "renunciar".

"Por lo tanto, es imposible un acuerdo. Nosotros no vamos a perder el tiempo con la señora Guardiola. O pone en marcha una interlocución seria o definitivamente que no cuenten con el PSOE para ningún cuento ni para ninguna historia que no tenga nada que ver con lo que representa verdaderamente el bienestar de los extremeños", ha asegurado.

CRITICA LA "PREPOTENCIA" DE GUARDIOLA A PESAR DE SU "INMENSA MINORÍA"

También, preguntado por los medios, Gallardo ha precisado, en respuesta al consejero de Presidencia, Abel Bautista, que los interlocutores del PSOE los nombra dicho partido, al tiempo que ha precisado que a él también me gustaría hablar con Guardiola.

"Lo que pasa es que la señora Guardiola es tan prepotente que, estando en una inmensa minoría, responde con prepotencia a las cartas que se le envían", ha dicho.

También, y sobre la posibilidad de que el PSOE presente nuevas propuestas de cara a las cuentas para 2025, el secretario general de los socialistas extremeños ha asegurado que su formación ya ha trasladado sus propuestas y que no tiene que presentar "nuevas".

"El Partido Socialista ha presentado sus propuestas y ahora el Partido Popular lo que tiene que hacer es decir si está dispuesto a acoger una parte de esas propuestas para llegar a un acuerdo. Y si no las coge, que busque otro interlocutor, que éste --el PSOE-- es un partido serio, alternativa de gobierno y lo mostraremos a lo largo de todos estos años de oposición", ha apuntado.

SIENTE "VERGÜENZA AJENA"

También Gallardo ha indicado que sintió "vergüenza ajena" al escuchar las declaraciones de la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en las que ésta pedía nuevas propuestas a la oposición para los PGEx, ya que ley de presupuestos es una norma, ha recalcado, que ha de presentar el gobierno regional.

"Le recuerdo que la señora Guardiola solo ha presentado una ley en todo el año y pico que lleva de gobierno y ha sido la del presupuesto del año anterior, ha afeado.

Al respecto, Gallardo ha recordado que el PSOE siempre ha dicho que le "importa poco cómo le vaya el gobierno del PP, pero le importa mucho cómo le vaya a los extremeños y extremeñas", motivo por el que tendió la mano al Ejecutivo con una propuesta donde la función social tenía la "prioridad".

"Planteamos un presupuesto donde se planteaba una bajada del IRPF para las rentas más bajas, la eliminación de los privilegios fiscales para las rentas más altas, que es lo único que ha hecho este gobierno a lo largo de este año y poco más, que todo lo que representa la vivienda no cueste más del 30 por ciento de la renta familiar o impulsar viviendas a 80.000 euros", ha recordado.

Éstas eran algunas de las medidas propuestas por el PSOE y que fueron fruto, según Gallardo, de la "escucha activa" y de haber trabajado "durante mucho tiempo", aunque ha afeado que, "enfrente", los socialistas se encontraron "la nada, que es lo que siempre hay en este gobierno".

Así, ha insistido en que la "obligación" de Guardiola es presentar un presupuesto, a lo que ha añadido que, tras más de un año de su gobierno, ella y su Ejecutivo "viven del cuento y nos cuentan demasiados cuentos".

"Y yo creo que lo que tienen que contar es menos cuentos y presentar más cuentas. Y en este sentido lo que les invitamos es a que presenten una propuesta seria para que realmente el Partido Socialista pueda verles como un interlocutor válido", ha subrayado.