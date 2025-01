Gallardo y Gutiérrez alejan aún más sus posturas para liderar el PSOE extremeño en un debate cargado de reproches

MÉRIDA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Gallardo y Esther Gutiérrez han confrontado sus modelos para liderar el PSOE de Extremadura en un debate dirigido a los afiliados del partido que este 11 de enero elegirán en las primarias a su secretario general, con el objetivo compartido de arrebatar el gobierno de la Junta a María Guardiola.

Un debate difundido por streaming desde la sede regional del partido, que ha estado ordenado en varios bloques con intervenciones por turno de palabra, pero también con espacio para el enfrentamiento directo, en el que ambos contendientes se han respetado pero en el que han dejado muy patente que sus modelos están muy alejados.

El actual secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, puesto que ocupa desde hace nueve meses tras imponerse en otras primarias para suceder a Guillermo Fernández Vara, incluso ha ofrecido a su adversaria integrarse en su nueva ejecutiva, si gana las primarias, pero Gutiérrez lo ha descartado.

"Es difícil que yo me pueda implicar en un proyecto sin recorrido, que se ha basado en la división y sin posibilidades de ganar", le ha espetado, en un duro discurso hacia la gestión interna que ha realizado Gallardo en el seno del partido, donde ha "dinamitado la unidad", pero también en cuanto a la estrategia de oposición al gobierno de Guardiola.

"En este tiempo que llevo, desde que me he presentado a las primarias, te puedo asegurar que he hecho más oposición a Guardiola que tú en todo este último año".

Gallardo, que ha reprochado a Gutiérrez que eligiera la "comodidad" de la vicepresidencia de la Diputación de Cáceres a la posibilidad de "dirigir" al partido en la Asamblea de Extremadura, ha replicado que si la hubiera tenido "al lado" haciendo oposición a Guardiola en este tiempo "solamente un porcentaje pequeño" de la que le hace a él les iría "mejor" a los socialistas.

(Más información en Europa Press)