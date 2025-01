Gallardo reafirma su "compromiso firme" de estar en la Asamblea esta legislatura, una vez que pase el proceso judicial

El recién reelegido dirigente socialista avanza que hará cambios en la nueva Ejecutiva regional, para "incorporar sensibilidades"

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado este lunes su "compromiso firme" de estar en la Asamblea de Extremadura "en esta legislatura", aunque ha abogado por esperar al procedimiento judicial abierto por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, y a que "se complete todo el proceso orgánico del PSOE",

"Alguien podría pensar que me voy a la Asamblea de Extremadura corriendo para evitar el proceso judicial", en el que ha reiterado que "no hay nada y que cuando no hay nada, nada tiene uno que temer", tras lo que ha resaltado que no se va "a aforar para que el procedimiento tenga que saltar", ha destacado Gallardo en una entrevista este lunes en el programa 'Primera Hora', de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press,

Ante esta situación, Gallardo ha señalado que va a esperar al procedimiento judicial, y a que "se complete todo el proceso orgánico del PSOE", ya que según ha recordado, ahora tienen que celebrarse los procesos congresuales en Cáceres y Badajoz, y posteriormente los locales.

En cualquier caso, Gallardo ha reafirmado que su "compromiso de estar en la Asamblea, de hacer oposición desde la Asamblea y de poder replicar la política frente a frente a la señora Guardiola, es un compromiso firme que se dará en esta legislatura", ha reafirmado.

