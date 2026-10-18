La Guardia Civil centra en la zona norte de Losar de la Vera el rastreo para encontrar al hombre desaparecido

Labores de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres) el pasado 28 de septiembre - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado a las 09,00 horas de este domingo, día 18, un nuevo dispositivo de búsqueda en el término municipal de Losar de la Vera para tratar de localizar al hombre que se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de septiembre en dicha localidad cacereña.

En el dispositivo participan agentes de la Compañía de Navalmoral de la Mata, según informa la Benemérita.

Así, las labores de rastreo se centrarán en la zona norte del municipio de Losar de la Vera.