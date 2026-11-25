Droga incautada - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Moraleja (Cáceres) como supuesta autora de un delito de tráfico de drogas en el marco de una investigación desarrollada por agentes en esta localidad.

Las actuaciones se iniciaron tras obtener información sobre la posible distribución de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, que presuntamente se estaría realizando de forma habitual desde un vehículo en distintas zonas de la localidad.

A partir de estas informaciones, los agentes llevaron a cabo una labor de investigación que permitió conocer los posibles métodos empleados para la distribución de la droga.

Entre ellos, figuraban entregas directas desde un vehículo en la vía pública, así como desplazamientos hasta los domicilios de los consumidores, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El trabajo operativo permitió centrar las sospechas en la posible venta de cocaína, al tener conocimiento de que consumidores habituales de esta sustancia frecuentaban las zonas por las que se movía, de manera recurrente, la persona investigada.

De esta forma, el pasado 13 de noviembre, se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió observar una presunta transacción de droga entre dos vehículos.

Los investigadores observaron cómo el vehículo del sospechoso estacionaba junto a otro y cómo su conductor se aproximaba a una de las ventanillas, realizando un intercambio de un pequeño objeto que posteriormente guardaba en un bolsillo. A continuación, ambos vehículos reanudaron la marcha.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a interceptarlos. En el registro del vehículo del investigado localizaron, en un hueco situado debajo del volante, dos pequeñas bolsitas con una sustancia blanquecina, que resultó ser cocaína, así como 230 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distinto valor.

En el otro vehículo, su conductor entregó a los agentes una pequeña bolsita que guardaba bajo la alfombrilla del vehículo y que contenía la misma sustancia, la cual, supuestamente, acababa de adquirir al investigado.

Finalmente, se procedió a la detención de esta persona por un supuesto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente de Coria (Cáceres).