Guardiola aboga por "hacer de la política un lugar de encuentro" y pide a los partidos "la misma ilusión y ganas"

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado este lunes por "hacer de la política un lugar de encuentro", por lo que ha pedido a los grupos políticos que "tengan, al menos, la misma ilusión y ganas por mejorar su región" que las personas a las que representan.

"Entre dar espectáculo o dar ejemplo, les invito a que probemos lo segundo", ha señalado María Guardiola en el inicio de su primer discurso como presidenta de la Junta de Extremadura en el Debate sobre el Estado de la Región que se ha iniciado este lunes en la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, la presidenta extremeña ha señalado que "la acción de todo gobierno siempre es tangible, medible y mejorable", tres propiedades que, según ha avanzado, centrarán este primer debate sobre el Estado de la región, que ha confiado en que sea "una buena oportunidad de ponernos a la altura de los extremeños, de sus demandas y de sus expectativas",

Guardiola ha resaltado que su gobierno ha puesto en marcha "un proyecto determinante para conseguir una Extremadura mejor", ante lo que ha señalado la región exige "serie seriedad, rigor y transparencia" a los políticos, por lo que "Extremadura es el centro de este debate".

Por este motivo, "ninguna sigla está por encima de esta tierra", por lo que ha aseverado que "Extremadura ha iniciado su transformación" y en apenas un año de gobierno "ya se pone de manifiesto que las políticas económicas, fiscales y en materia de empleo llevadas a cabo por este gobierno están dando sus frutos", ha valorado.

"FINANCIACIÓN ADECUADA" En cualquier caso, la presidenta extremeña ha aseverado que Extremadura "no cuenta aún con la financiación adecuada que garantice el acceso a servicios básicos en condiciones de igualdad", ante lo que ha destacado que su mano "está tendida" para "pactar las bases de una Extremadura más justa.

Guardiola ha defendido que "la política es vocación de servicio público", así como "demostrar que se pueden hacer mejor las cosas, que las decisiones de los gobiernos impactan de forma positiva en la vida de los extremeños".

Frente a ello "el resto es ruido", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha instado a los presentes a acabar "con los enfrentamientos vacíos" y "con el revanchismo porque no beneficia a los extremeños", ha dicho.

"Extremadura nos pide soluciones, nos pide trabajo y nos pide respeto", tras lo que ha lamentado que en sus 11 meses de gobierno no ha "dejado de recibir toda clase de ataques desde la oposición", y aunque ha señalado que no quiere "una oposición dócil", pero no cree que la "aspereza que ahí he vivido contribuya a solucionar ninguno de los problemas o los retos que tenemos".

"LA PAZ ES EL CAMINO"

Además, María Guardiola ha tenido un recuerdo para todos aquellos que "en este momento no tienen el privilegio de vivir en democracia y que sufren la brutalidad del totalitarismo y los ataques y violaciones de los derechos humanos más elementales".

Así, ha recordado que "no tan lejos de aquí hay países en guerra donde cada día mueren inocentes", frente a lo que ha considerado que "la paz es el único camino".

En ese sentido, ha valorado que España vive en un Estado de derecho, pero ha alertado que esta realidad "no es inmarchitable", por lo que ha instado a "respetar nuestras instituciones", así como a "regar, cada día, en cada sesión plenaria, en cada encuentro con la ciudadanía, nuestra democracia", ha destacado.