Guardiola (PP) cree que Vara hace "un servicio más" a Sánchez con su intención de presentarse a la investidura

MÉRIDA, 21 Jun.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, hace "un servicio más" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al anunciar esta mañana su intención de presentarse a la investidura para ser reelegido presidente extremeño.

En declaraciones a Europa Press, María Guardiola ha afirmado que esta decisión es "una manera de alargar esta agonía en el tiempo" porque a su juicio, Vara "sabe perfectamente que esto no deja de ser un teatro" porque "no tiene los apoyos".

"Por tanto, lo que va es a someter a Extremadura y a utilizar la institución, el Parlamento, que es una institución que debería respetarse, la va a utilizar para su interés propio y para hacerle el último favor a Sánchez", ha subrayado en declaraciones a Europa Press Televisión.

A este respecto, ha descartado que el PP vaya a apoyar una investidura de Fernández Vara, tal y como éste pedía por ser la lista más votada. "Yo siempre he dicho que no iba a permitir que gobernase la lista más votada si era la del señor Fernández Vara, porque realmente quien ha sido el problema para esta tierra no puede formar parte de la solución", ha recordado.

